Le mod Witcher 3 donne le visage de Geralt Henry Cavill

Les fans de The Witcher de Netflix peuvent désormais profiter de nouveaux looks dans The Witcher 3 grâce à un mod d'Adnan4444 hébergé sur NexusMods. Le mod remplace le look familier du jeu vidéo de Geralt par le visage brillant de Henry Cavill, qui donne vie à Geralt dans la nouvelle série télévisée.

Le mod ne s'arrête pas à une prise de base sur Henry Cavill; les joueurs peuvent utiliser des fonctionnalités supplémentaires et des changements cosmétiques mineurs (comme des cicatrices détaillées) pour une personnalisation plus approfondie de Geralt. Pour aller plus loin, le mod intègre des yeux basés sur The Witcher, une nouvelle couleur de cheveux et certains vêtements, y compris un signe de tête DCEU avec des sous-vêtements Superman.

Même au-delà de tout cela, le mod modifie Yennefer pour qu'elle ressemble à son homologue Netflix, Anya Chalotra.

La série télévisée Witcher a séduit de nombreux fans au cours des premiers jours depuis sa sortie. Certaines personnes sont sans doute un peu plus émerveillées que d’autres – quoi d’autre vous convaincrait de plâtrer le visage d’Henry Cavill sur Geralt? Les gros bonnets de Netflix et les showrunners semblent tous les deux très bien dans la série; Netflix l'a renouvelé pour la saison deux avant la première saison, et les producteurs ont récemment indiqué qu'ils avaient plus de vingt ans de matériel source!

Via.