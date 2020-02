Le mode Battle Royale ‘Warzone’ peut être disponible dans quelques jours

(Image: Activision / Infinity Ward).

Le mode Battle Royale de Modern Warfare, Warzone, pourrait être disponible dans quelques jours. C’est selon un indice dans le jeu découvert dans la carte du bazar. L’œuf de Pâques, une carte vierge, semble lire “03/03” en dessous. En gros, le 3 mars. Alors, les développeurs nous ont-ils donné la date de sortie?

Il ne serait pas surprenant que cela devienne réalité, mais pour le moment, rien n’est figé. Il semble ajouter de la crédibilité à une tradition où Infinity Ward distribue de nouveaux jeux le mardi. Curieusement, le 3 mars 2020, atterrit un mardi.

Pendant ce temps, le menu de Modern Warfare a été mis à jour avec le dernier patch. MP1st note qu’un écran «Transmission entrante» est apparu dans la section «Classé». Donc, encore une fois, Infinity Ward est peut-être beaucoup plus proche de révéler quelque chose de grand plus tôt que prévu.

Ces dernières semaines, il y a eu de multiples fuites vers l’arrivée de Warzone. Le gameplay de TheGamingRevolutionYT est apparu en ligne récemment. Étrangement, le métrage a depuis été retiré pour des raisons de droit d’auteur par Activision.

Donc, en plus de cela, il y avait un fichier audio de la voix du capitaine Price et une capture d’écran. Une scène cinématographique de la bande-annonce de la saison 2 semble suggérer davantage le mode bataille royale.

Warzone doit sortir en tant que jeu autonome. De plus, ce sera gratuit. Les joueurs peuvent acheter une «mise à niveau» vers la version complète de Modern Warfare. De plus, il est probable que Warzone partagera une progression unifiée avec l’actuel Battle Pass de Modern Warfare. Des déblocages cosmétiques sont également prévus dans le mode bataille royale.

Si l’œuf de Pâques est vraiment ce que les joueurs pensent qu’il est, alors Warzone pourrait être sorti en quelques jours. Call Of Duty: Modern Warfare est maintenant disponible, disponible sur PS4, Xbox One et PC. Pendant ce temps, dans d’autres nouvelles COD, la carte Rust est de retour. Oui…

