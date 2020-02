Le mode Battle Royale «Warzone» sortira en mars

Call of Duty MW Warzone (Image: Infinity Ward / Activision).

Le jeu Battle Royale de Call Of Duty, Warzone, devrait sortir en mars. Après des semaines de spéculation, la collaboration entre Infinity Ward et Raven arrive enfin. Il y avait de l’espoir pour une sortie dans quelques jours, cependant, VGC dit que le mode est «au moins dans quelques semaines».

En conséquence, une sortie début mars semble plus probable. Au cours des dernières semaines, il y a eu de multiples fuites et indices concernant l’arrivée de Warzone. Le gameplay direct divulgué par TheGamingRevolutionYT est apparu récemment en ligne. Cependant, le métrage a été supprimé pour des raisons de droits d’auteur par Activision.

Donc, en plus du gameplay, il y a eu un fichier audio de la voix de Captain Price et une capture d’écran qui a fuit. Une scène cinématographique de la bande-annonce de la saison 2 semble également révéler des indices sur le mode bataille royale.

Warzone sera publié gratuitement en tant que jeu autonome. De plus, les joueurs peuvent acheter une «mise à niveau» vers la version complète de Modern Warfare. De plus, il est probable que Warzone partagera une progression unifiée avec l’actuel Battle Pass de Modern Warfare. Des déblocages cosmétiques sont attendus dans le mode bataille royale.

À sa sortie, Warzone sera débloqué pour tous les joueurs de Modern Warfare via un élément de menu gris. Dans d’autres nouvelles de Modern Warfare, le jeu pourrait recevoir deux cartes classiques de Call Of Duty 4.

