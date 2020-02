Le mode de jeu de Call of Duty: Modern Warfare a été supprimé pour avoir attribué trop d’XP

Par Sherif Saed,

Jeudi 27 février 2020 09:21 GMT

Le dernier ajout de jeu de société de Call of Duty: Modern Warfare a été supprimé.

Dans le cadre du Call of Duty: Modern Warfare mise à jour du contenu, le jeu a reçu un certain nombre de nouvelles listes de lecture et de nouveaux modes.

Parmi eux, l’infection géante; une variante d’Infected jouée sur les grandes cartes de la guerre au sol du jeu. Le nombre de joueurs et la taille de ces cartes ont créé un type de chaos différent des Infected traditionnels, mais c’était peut-être un peu trop bon.

Le développeur Infinity Ward a rapidement découvert que Giant Infection offrait aux joueurs plus d’XP que prévu. Le mode a depuis été désactivé jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Le développeur l’a annoncé dans un tweet, mais n’a pas fourni de date de retour de Giant Infection.

La liste de lecture de Giant Infection donnait un peu trop d’XP, nous avons donc simplement déployé une mise à jour de la liste de lecture pour supprimer le mode pendant que nous travaillons sur un correctif.

– Infinity Ward (@InfinityWard) 26 février 2020

Bien que cela puisse être décevant à voir, il convient de garder à l’esprit que Modern Warfare a un Battle Pass où XP gagné est un facteur clé pour gravir les échelons.

L’infection géante est également classée comme un mode fête, ce qui signifie que les éliminations / décès accumulés en jouant ne sont pas pris en compte dans les statistiques principales des joueurs. Des modes comme celui-ci sont censés être une distraction amusante, il est donc compréhensible que le développeur ne veuille pas qu’ils soient trop gratifiants.

D’autres modes ajoutés avec la mise à jour, comme la playlist Ground War avec les règles du réalisme et sans chars, restent.

