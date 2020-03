Le «mode immersif» arrive le 24 mars pour Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Immersive Mode arrive le 24 mars. (Image: Ubisoft)

Le «mode immersif» tant attendu pour Ghost Recon Breakpoint a enfin une date de sortie, avec une date prévue pour le 24 mars. Le «mode immersif» pour Ghost Recon Breakpoint, qui devait sortir le mois dernier, a cependant été retardé. Avec des excuses d’Ubisoft.

«Après un examen attentif par notre équipe de développement, nous avons décidé de déménager [the mode and class’s] », explique Ubisoft. «Notre objectif avec le nouveau mode immersif est de fournir une mise à jour percutante du jeu en utilisant vos commentaires comme base. Le mode immersif est construit sur les résultats de l’enquête communautaire, vos observations recueillies par nos gestionnaires de communauté, et des ateliers avec la société Delta aux côtés de tests de jeu extensifs. Nous sommes en train de créer une expérience qui changera votre façon de jouer au Ghost Recon Breakpoint de Tom Clancy. “

La mise à jour de titre 2.0.0 qui apportera le «mode immersif» au jeu permet aux joueurs de choisir comment ils veulent jouer au jeu, il y aura deux modes. Mode régulier et mode immersif.

Le mode régulier permettra aux joueurs de jouer à Ghost Recon Breakpoint comme le jeu est maintenant, donc pour ceux d’entre vous qui aiment Ghost Recon Breakpoint tel qu’il est maintenant, ils pourront toujours y jouer.

Maintenant, pour le mode immersif, qui supprimera complètement le score d’équipement de Ghost Recon Breakpoint ainsi que le système de butin à plusieurs niveaux. Cela signifie que toutes les armes que vous trouverez au début du jeu seront toujours utilisables en fin de partie. Donner aux joueurs plus de contrôle sur la façon dont ils veulent jouer, en plus de cela, les joueurs peuvent choisir un tas d’options différentes comme la façon dont l’endurance et la régénération de la santé fonctionnent, ou comment les munitions restantes fonctionnent. vous avez un contrôle total sur le jeu. Ci-dessous, une vidéo retraçant tous les détails avec le nouveau mode immersif:

Il convient également de noter que vous pouvez basculer entre le mode normal et le mode immersif à tout moment, non seulement que vous pouvez jouer en coopération avec d’autres joueurs qui utilisent un mode différent de vous.

