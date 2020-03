Le mode immersif de Breakpoint fonctionne presque

Ghost Recon Breakpoint a un nouveau mode axé sur la survie appelé Ghost Experience. Les joueurs peuvent utiliser des paramètres immersifs pour faire des choses telles que limiter leur arme principale à un seul pistolet, réduire le nombre de bandages transportés, drainer l’endurance plus rapidement et risquer de plus grandes blessures. L’expérience fantôme apporte également de grands changements structurels au jeu, tels que la suppression du butin à plusieurs niveaux, permettant aux joueurs de récupérer les armes des ennemis et de retirer d’autres joueurs aléatoires des espaces sociaux. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les paramètres personnalisés que vous pouvez utiliser pour pousser l’expérience immersive encore plus loin.

Cette extension comprend également le DLC Deep State de l’épisode 2 qui voit les joueurs faire équipe avec Sam Fisher, qui était auparavant apparu dans le DLC Ghost Recon Wildlands. Breakpoint est sorti en 2019 et a obtenu un 4/10 sur GameSpot car en partie le score de butin et d’équipement n’avait pas de sens, les mécanismes de survie étaient sous-développés, l’IA ennemie n’était pas géniale et le hub social semblait orienté vers les microtransactions. L’expérience fantôme est la plus grande initiative du jeu à ce jour pour résoudre certains de ces problèmes initiaux

Ghost Recon Breakpoint est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C’est un jeu de tir coopératif en monde ouvert où les joueurs affrontent Cole Walker, joué par Jon Bernthal, alors qu’il utilise une armée d’anciens opérateurs militaires et des drones pour prendre le contrôle d’une île isolée.