Le mode JcJ tant attendu de Pokémon GO est lancé cette semaine et Pikachu Libre est à portée de main

Depuis Pokémon GO lancés, les joueurs se demandent quand l’opportunité de s’affronter contre d’autres adversaires humains arrivera. Maintenant, des années après sa sortie, nous obtenons enfin des fonctions PvP dans le jeu via un essai de pré-saison de la GO Battle League, qui démarre cette semaine.

Niantic déploie cette fonctionnalité lentement afin d’assurer la stabilité, et pendant que la fonctionnalité sera disponible cette semaine, elle sera déployée compte par compte – alors ne paniquez pas si vous n’avez pas l’option de participer tout de suite.

La pré-saison démarre maintenant avec la Great League et fera pivoter les formats vers l’Ultra League le lundi 10 février, puis la Master League le lundi 24 février. La Grande Ligue reviendra à nouveau le lundi 9 mars 2020. À la fin de la pré-saison, la saison 1 commencera sérieusement après cette date, la date finale étant à confirmer. Niantic a déclaré que la pré-saison lui permettrait d’équilibrer et d’optimiser l’expérience, elle devrait donc être parfaite lorsque la saison 1 débutera.

Battre d’autres joueurs en PvP vous permettra d’améliorer votre classement, vous rapportant des récompenses telles que la poussière d’étoile, des objets, des équipements d’avatar et des rencontres spéciales avec des monstres. Le plus excitant de tous, Pikachu Libre est parmi les prix.

Vous devrez parcourir cinq kilomètres pour gagner l’entrée dans la GO Battle League et débloquer cinq matchs en ligne – un processus qui peut être effectué jusqu’à trois fois en une seule journée. Vous pouvez également utiliser la fonction “ Battle Now ” pour entrer tôt dans la GO Battle League en dépensant des PokéCoins (le coût diminue à mesure que vous vous rapprochez de l’objectif de cinq kilomètres).

De plus, en utilisant un Premium Raid Pass – qui est maintenant appelé Premium Battle Pass – vous pourrez accéder à plus d’objets et diminuer le nombre de victoires nécessaires avant que certaines rencontres ne se produisent.

Êtes-vous enthousiasmé par cette nouvelle fonctionnalité? Faites-nous savoir avec un commentaire.

