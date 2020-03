Le mode multijoueur en mode combat de Doom Eternal est une course à toute vitesse non-stop

Chaque fois que j’ai eu la chance de jouer à Doom Eternal, je suis reparti impressionné par la façon dont sa campagne solo se fonde sur les grandes bases de 2016 tout en repensant le défi du combat FPS. C’est un chaos contrôlé, vous poussant à utiliser les nombreuses armes et outils pour déchirer et déchirer les démons avec grâce, et vous punir raisonnablement si vous ne le faites pas. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour faire fonctionner ces systèmes, et recréer cette expérience pour le multijoueur a conduit à ce qu’on appelle Battlemode.

Doom n’est pas vraiment connu pour son multijoueur; le peu terne montrant pour Doom en 2016 vient à l’esprit. Et lorsque nous avons récemment visité id Software, le directeur du jeu de Doom Eternal, Hugo Martin, et le producteur exécutif Marty Stratton nous ont dit qu’ils savaient qu’ils devaient faire quelque chose de différent. Là, nous avons eu notre premier contact avec Battlemode, et avons vu à quel point cette nouvelle approche multijoueur s’écarte radicalement de la convention, tout en capturant – parfois en s’intensifiant – les poussées d’adrénaline que vous obtenez pendant la campagne. Vous verrez de quoi je parle dans la vidéo ci-dessous.

Voici les bases; c’est un mode compétitif asymétrique 1v2 avec un joueur comme Doom Slayer, équipé de toutes les capacités d’un seul joueur, contre deux joueurs comme des démons, avec plusieurs choix, chacun agissant comme différents types de classes. À chaque tour, Doom Slayer doit tuer les deux démons joueurs avant que l’un ou l’autre ne réapparaisse sur un compte à rebours de 20 secondes tandis que les démons ont juste besoin de tuer Doom Slayer. Mais puisque Doom Slayer a toutes les capacités de la campagne – un chargement complet, et la tronçonneuse, le gloire tuent et le crâne de flamme pour garder les ressources réapprovisionnées – l’équipe démoniaque doit élaborer une stratégie pour gagner.

Battlemode est une approche inventive du multijoueur asymétrique non seulement parce qu’il innove, mais parce qu’il est si proche de ce que Doom fait le mieux.

Les démons peuvent invoquer des démons contrôlés par l’IA, suspendre la collecte de ressources du tueur pendant une courte période de temps, créer des boucliers et des barrières de protection et utiliser leurs propres attaques uniques (qui s’inspirent des conceptions réelles des démons). Par exemple, le Pain Elemental peut voler et tirer des boules de feu tandis que le Mancubus est un char lent avec deux canons à bras dévastateurs. Marauder est mon préféré – il a une hache de lancer, un fusil à double canon, une capacité à double tiret et joue un peu de la même manière que Doom Slayer. Revenant peut être assez agile avec des jetpacks et des roquettes à tir rapide, tandis que l’Archville se rapproche d’une sorte de classe de mage lance-feu. Avec cinq démons variés sur la liste de lancement, avec plus à venir dans le futur, la variété entre les matchs peut être sauvage.

Lorsque tous ces éléments se déclenchent à pleine vitesse, Battlemode devient une arène de combat glorifiée. Et c’est exactement ce que l’équipe recherchait. Comme l’a dit Martin, “C’est une expérience très dramatique, bien qu’en morceaux de la taille d’une bouchée. Nous devons avoir un rythme très bon et nous devons avoir une stratégie.” Il a poursuivi: “Si vous aimez le mode solo Doom, c’est une façon d’avoir une expérience multijoueur dans cette boucle de jeu et de combat.”

En ce moment, Doom Slayer dispose d’une fenêtre de quatre secondes pour tuer le deuxième démon avant les autres réapparitions.

Martin a fait allusion à la création dramatique comme l’un des piliers de Battlemode, ce genre de moments à la limite de votre place. Puisqu’il n’y a pas de limite de temps pour chaque tour, un côté doit gagner, et à cause des mécanismes superposés de telle manière, la marée peut tourner pour chaque côté en quelques secondes. Je me souviens d’avoir joué un match en tant que Doom Slayer et de traquer le dernier joueur démon en un rien de temps avant que l’autre ne réapparaisse, ou d’avoir échappé de peu à la mort en utilisant une tronçonneuse sur un séide pour reconstituer la santé et des munitions pour changer rapidement la marée avec un retour la victoire. Ou pourchassant Slayer en tant qu’élémental de la douleur avant qu’il ne puisse se glorifier de tuer des serviteurs pour reconstituer la santé et réinitialiser essentiellement le match. Battlemode se joue un peu comme un tir à la corde, et sanglant et violent.

Après chaque tour, tous les joueurs peuvent choisir parmi un ensemble d’avantages qui augmentent encore le nombre de choses qui rendent le mode de bataille encore plus complexe. Les démons peuvent augmenter leur santé ou buff les serviteurs, pour n’en nommer que quelques-uns. De nouvelles options s’ouvrent au troisième tour, comme l’invocation d’un serviteur Baron of Hell ou la possibilité de faire réapparaître instantanément votre coéquipier. Doom Slayer a des choix comme faire reconstituer les tirets plus rapidement ou gagner un boost de vitesse temporaire après que la gloire tue. Et au troisième tour, vous pouvez commencer avec de la santé, une armure et des munitions supplémentaires, ou simplement obtenir un BFG. Ce sont encore plus de couches qui affectent la façon dont chaque manche se déroule, ce qui rend les choses un peu imprévisibles, mais augmente la mise et augmente le niveau de compétition.

Archville est l’un des cinq démons jouables au lancement. Voici un aperçu de ses capacités en mode de combat.

En ce qui concerne la place de Battlemode dans la vue d’ensemble de Doom Eternal, Stratton a clairement indiqué que c’est ce sur quoi ils s’appuyaient pour le multijoueur. “Les gens nous demandent souvent” est-ce le seul mode avec lequel vous lancez? ” Et [the answer is] Oui. Parce que toutes ces choses s’intègrent si bien ensemble et qu’elles sont toutes délibérément cohérentes pour renforcer les piliers dont parle Hugo. “Cependant, id Software a des plans pour le futur contenu de Battlemode. Stratton a poursuivi:” Les démons jouables sont en quelque sorte des pièces d’échecs du combat. Et un peu comme un jeu de combat, nous voulons une liste de démons jouables vraiment robuste. Nous en publions donc plus et plus de cartes. “Il a également confirmé que” ce n’est pas payé du tout, il n’y a pas de paiement [for] quoi que ce soit dans le jeu. “

Reconstruire une approche multijoueur à partir de zéro est une tâche intimidante, et depuis mes trois heures environ, Battlemode semble être un rassemblement impressionnant. Il est fortement influencé par l’expérience solo, apportant essentiellement l’intensité joyeuse des arènes de combat de Doom à un mode multijoueur compétitif. Battlemode est une approche inventive du multijoueur asymétrique non seulement parce qu’il innove, mais parce qu’il est si proche de ce que Doom fait le mieux.

