Le mode multijoueur est maintenant disponible sur Mario Kart Tour et Nintendo le célébrera

Hier, le 8 mars, la nuit, le mode multijoueur est venu sur Mario Kart Tour et avec lui une nouvelle façon pour les joueurs de s’affronter. Pour que les joueurs sachent en quoi consiste ce nouveau mode, Nintendo a partagé plus de détails à ce sujet et a annoncé un concours avec lequel les utilisateurs peuvent gagner de nombreux rubis.

Pendant quelques heures, il est possible de jouer avec jusqu’à 7 joueurs, soit des utilisateurs enregistrés dans le jeu, soit des étrangers dans le monde entier via Internet. Pour commencer à jouer dans ce mode, vous devez aller dans l’onglet Multijoueur et sélectionner 1 des 2 modes, Normal Race ou Gold Race. Chacun a ses propres règles et change toutes les heures, tandis que les pistes et les tasses changent après 15 minutes. Cela commencera à s’associer avec d’autres joueurs et vous pourrez choisir le personnage, la voiture et l’aile. À la fin du jeu, un autre match commencera immédiatement, donc l’espace entre les matchs ne sera pas si long.

Il y a aussi la possibilité de joueurs à proximité, qui peuvent être joués avec des amis inscrits dans le jeu. Ainsi, il vous suffit de créer un groupe et d’ajouter les joueurs qui participeront.

Comment fonctionne le multijoueur de Mario Kart Tour?

Après avoir joué à des courses, vous pouvez recevoir des points en fonction de votre performance, qui rempliront un mètre en haut et qui montreront différentes lettres qui indiquent le rang du joueur. Cela commence au F et atteint le A. Cependant, les abonnés Gold Pass peuvent atteindre le S et ses variantes.

Un autre avantage des joueurs avec Golden Pass est qu’ils peuvent participer à des courses exclusives en mode 150cc et 200cc, les normales avec des joueurs inconnus ne peuvent être jouées qu’en 100cc avec différentes options d’objet.

Différences multijoueur

Dans le cas où vous avez désinstallé le jeu et que vous souhaitez y jouer à nouveau, il n’y a pas de problème, car vous pouvez le télécharger à nouveau et ne pas perdre la progression effectuée avant l’installation. Il suffit de lier l’ancien compte My Nintendo à la version actuelle.

Vous devez savoir que certains problèmes liés au multijoueur ont été détectés et l’une des plus importantes sont les erreurs lors de la tentative d’association avec d’autres joueurs. En fait, en cas d’utilisation de données cellulaires ou d’un réseau mobile, une erreur apparaîtra. Il devrait être corrigé dans une prochaine mise à jour, et pour le moment, il est recommandé d’utiliser une connexion Wi-Fi pour profiter de ce module complémentaire.

Pour célébrer l’ajout, Nintendo a lancé un concours pour que les joueurs rejoignent et débloquent des récompenses. Le développeur a appelé tous les utilisateurs du jeu et Twitter pour retweeter le message qu’ils ont partagé sur la plate-forme et ainsi tous les joueurs du titre ont reçu jusqu’à 30 rubis et un badge Mario 8 bits spécial.

Au moment de la rédaction de cette note, les retweets dépassaient déjà la barre des 30 000, donc les prix atteindront les joueurs dans une prochaine mise à jour, nous vous recommandons donc d’être au courant du jeu. En attendant, nous vous laissons la bande annonce promotionnelle du mode multijoueur.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Êtes-vous enthousiaste à l’idée de l’inclure de cette façon? L’avez-vous déjà essayé? Qu’avez-vous pensé? Dites-le nous dans les commentaires.

Bientôt, la prochaine saison commencera dans le jeu et mettra en vedette Baby Rosalina, qui recevra un nouveau look.

Mario Kart Tour est disponible sur les appareils mobiles. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

