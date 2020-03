Le mode photo de Foto Death Stranding sur PC vous épatera

L’exclusivité de Échouement de la mort sur PS4, il se terminera le 2 juin, lorsque Utilisateurs de PC peut jouer pour la première fois le jeu le plus récent de Hideo Kojima. En plus de la prise en charge de textures de résolution supérieure, d’écrans ultra-larges ou d’un nombre d’images par seconde plus élevé, il existe une caractéristique qui fera ses débuts dans cette version.

Hideo Kojima a révélé sur son compte Twitter que la version de Death Stranding pour PC comprendra le mode photo attendu, avec laquelle nous pouvons créer captures d’écran uniques Sam et ses aventures lors de la livraison de colis à l’échelle nationale.

A en juger par le petit court métrage partagé sur Twitter, Mode photo semble assez solide et vous permet d’ajuster des valeurs telles que la profondeur de champ, la mise au point et la distance de la caméra. Peut aussi être insérer des filtres ou créer des cartes postales avec des cadres qui pourraient bien être partagés sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.

Kojima a révélé que lui et d’autres membres de l’équipe de développement amoureux de la photographie ont apprécié la création de cette nouvelle modalité. Le créateur de Death Stranding a promis de publier une vidéo plus tard avec tous les détails pour profiter de cette fonctionnalité.

Pour le moment on ne sait pas si le mode photo atteindra la version PS4. Il est possible que cela se produise plus tard au moyen d’une mise à jour logicielle, bien que rien ne soit confirmé. D’accord ce n’est pas une option qui détermine l’achat, la présence de cette modalité est presque une exigence dans les titres de cette génération.

Des jeux comme God of War, Control ou The Division 2 ont leur mode photo respectif qui permet d’atteindre prises impressionnantes. Quelque chose qui attire l’attention de Death Stranding est que la caméra semble bouger librement, ce qui contribuera à créer des approches originales. Si le support de NVIDIA pour Ansel était également confirmé d’une manière ou d’une autre, les créateurs de contenu PC seraient fascinés.

