Le mode roguelike taché de sang sera remplacé par un randomiseur

Comme vous le savez, Bloodstained: Ritual of the Night est une métroidvanie de Koji Igarashi qui a été financée grâce au soutien de fans qui ont contribué de l’argent via Kickstarter. Parmi les objectifs promis avec la campagne figurait un mode d’exploration “roguelike” ou donjon. Malheureusement Le développeur a révélé le remplacement de ce mode par un “randomiseur” qui arrivera gratuitement.

La raison pour laquelle le mode roguelike de Bloodstained: Ritual of the Night a été supprimé est parce que le code du jeu n’est apparemment pas compatible avec le type de gameplay des roguelikes, surtout si le château a été généré de manière procédurale.

Voici ce que Koji Igarashi a commenté:

«L’un des buts promis pour le match était un Roguelike. Malheureusement, le code qui a été créé au début du développement du jeu n’est pas actuellement compatible avec ce type de jeu (en particulier un château généré de manière procédurale). Pour cette raison, nous avons le regret d’annoncer que nous ne développerons pas le Roguelike dans le cadre des objectifs prévus du projet.

Randomizer est la campagne historique à laquelle vous êtes habitué, mais avec une touche. Avant de commencer une partie, les joueurs peuvent choisir jusqu’à huit paramètres de jeu différents à randomiser pendant la partie. »

Enfin, 505 Games a réaffirmé le dévouement de l’équipe à améliorer le port Nintendo Switch du jeu, même après la mise à jour des performances reçue par le jeu. Bien que la mise à jour précédente soit la dernière axée uniquement sur les performances, Des améliorations continueront d’être mises en œuvre afin que l’expérience soit aussi fluide que possible possible:

«Il est possible que les joueurs de Switch aient déjà remarqué la mise à jour 1.04 qui a été publiée en janvier. Bien que ce soit la dernière mise à jour de Switch axée principalement sur les performances, nous n’avons pas fini de travailler pour améliorer la plate-forme. Switch a parcouru un long chemin depuis son lancement et nous sommes satisfaits des progrès qu’il a réalisés, mais il reste beaucoup à faire (en particulier dans les grandes salles / tours du dragon). Nous continuerons à mettre en œuvre des améliorations ainsi que des mises à jour de contenu pour rendre l’expérience aussi fluide que possible. »

Il semble que finalement toutes les versions de Bloodstained seront au même niveau. Si vous ne savez toujours pas si ce jeu est pour vous, vous pouvez consulter notre critique et notre gameplay pour découvrir quelle est cette metroidvania créée par l’un des meilleurs représentants de ce genre.

Via: Bloodstained: Ritual of the Night Kickstarter

.