Le mode solo d’Apex Legends a affecté négativement le jeu, dit Respawn

Par Rodolfo León

4/8/2020 7:11 pm

Par une publication sur le blog officiel de EA, vous pouvez déjà connaître toutes les nouvelles que le Événement Old Way de Apex Legends. Après avoir examiné les informations, les fans de cette bataille royale ont réalisé que le Mode Solos ne reviendrait plus au titre, car selon Respawn Entertainment, cela a affecté négativement l’expérience de jeu.

Le Mode Solos Il a été ajouté temporairement l’année dernière, mais il semble que je reviendrai en 2020, du moins pas de la même manière. Les compétences qui devaient être utilisées en équipe sont devenues redondantes pour des raisons évidentes, mais malgré cela, Réapparaître Il “explore les options pour permettre à ses joueurs de vivre une expérience solo”.

Cependant, avec l’événement À l’ancienne le mode Duos a été ajouté en permanence au jeu, contrairement au mode solo, Réapparaître garantit que le mode Duos “Cela a eu un impact positif sur la santé du jeu”, se référant principalement aux temps d’attente et aux systèmes de gameplay, en plus d’encourager le travail d’équipe.

Source: EA

