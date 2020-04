Le moment où je suis tombé amoureux d’Aerith dans le remake de Final Fantasy VII

Dans Final Fantasy VII original, Aerith et Cloud s’échappent de Shinra à travers les toits des bidonvilles du secteur 5 est une séquence d’une minute avec quelques lignes de dialogue et un peu de saut. Le remake de Final Fantasy VII transforme ce moment éphémère en bien plus encore.

Comme Jason Schreier le dit dans son excellente critique, Aerith est l’un des aspects les plus améliorés du remake. Entre le scénario élargi et la charmante voix de Briana White, elle est passée d’un personnage tagalong à la jeune femme dynamique, pleine d’esprit et ludique qu’elle était censée être. Il y a un air subtil et énigmatique dans cette Aerith qui correspond parfaitement à sa nature.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

La nouvelle séquence sur le toit, que vous pouvez regarder dans son intégralité dans la vidéo au-dessus de ce post, est essentiellement une promenade de sept minutes et une conversation entre Cloud et Aerith. Il n’y a pas de batailles ou d’événements rapides. Juste deux personnes formant une connexion tangible pendant que le joueur pousse le stick analogique. C’est tout ce qu’il m’a fallu pour devenir complètement amoureux de cette nouvelle et améliorée Aerith.

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku)

Avant de jouer à ce jeu, je craignais qu’un Aerith entièrement exprimé et magnifiquement rendu ne fasse beaucoup plus mal au destin du personnage que la première fois. Je reste profondément inquiet.

