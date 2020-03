Le monde de Cyberpunk 2077 devrait être lancé en juin

Il semble que The World of Cyberpunk 2077 devrait être publié en juin 2020.

Écrit par Marcin Batylda et publié par Dark Horse Books en collaboration avec CD Projekt Red, The World of Cyberpunk 2077 devrait sortir le 17 juin.

Selon la description du site Web de Dark Horse Books, The World of Cyberpunk 2077 est «un examen approfondi de la riche tradition d’une épopée dystopique».

«Apprenez tout sur l’histoire des quartiers teintés de néon de Night City», poursuit la description. “Examinez la cybernétique, les armes, les personnages et plus encore dans cette fusion complexe d’art et de savoir qui est une nécessité pour les fans du jeu vidéo RPG à succès, Cyberpunk 2077.”

Le livre contient 192 pages d’informations détaillées sur le jeu, qui pourraient fournir des informations précieuses à ceux qui cherchent à se faire une idée de la façon dont le monde devrait se préparer avant le lancement de Cyberpunk 2077 plus tard cette année. Il est actuellement au prix de 39,99 $ et est disponible à l’achat via Amazon, Barnes and Noble, Booksamillion, Indigo et dans les magasins Indiebound.

Cyberpunk 2077 devrait sortir le 17 septembre 2020 et est apparemment toujours sur la bonne voie pour être lancé comme prévu. Il sera disponible à l’achat sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. «

Si vous avez faim pour plus d’informations sur Cyberpunk 2077 et que vous n’avez pas envie d’attendre la sortie de The World of Cyberpunk 2077 en juin, consultez les informations récemment publiées sur les Tyger Claws, l’un des nombreux gangs de Cyberpunk 2077. Vous pouvez également voir comment la carte Cyberpunk 2077 se différencie du RPG de table Cyberpunk 2020, conçu par Mike Pondsmith.

