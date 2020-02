Le monde magique de Dreams est prêt à nous accueillir

Oui, le 14 février, la Journée de l’amour et de l’amitié est célébrée dans de nombreux endroits, mais cette année est spéciale car ce jour mettra en lumière l’un des jeux qui, malgré une navigation discrète, pourrait devenir le hit de l’année : Rêves. Précisément, en préambule des débuts officiels du nouveau jeu Media Molecule, l’équipe de développement a dévoilé sa nouvelle bande-annonce.

Quelques jours après le lancement officiel de Dreams, Media Molecule et PlayStation Europe ont présenté la bande-annonce de lancement de leur nouvelle proposition créative, qui apportera les outils nécessaires à l’utilisateur afin qu’il puisse créer ses propres aventures. La vidéo met l’accent sur une des phrases qui a gagné en force lors de la phase d’accès précoce du jeu, “made in Dreams”, car chaque jeu créé par un utilisateur présume sa création avec les outils de cet épisode qui permettront de faire des jeux avec la proposition actuelle ou reprendre le style graphique et la mécanique d’antan.

En ce sens, certaines propositions récentes dans la phase de pré-lancement de Dreams ont choisi de créer des versions rétro de jeux qui sortiront cette année, c’est-à-dire comme s’il s’agissait de titres PS One, comme dans le cas de The Last of Us et Cyberpunk 2077. .

Dreams fera ses débuts le 14 février sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la nouvelle proposition Media Molecule.

