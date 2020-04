Le monde sauvage des théories du complot sur les croisements d’animaux

La série Animal Crossing dépeint un monde idyllique tout à fait différent du nôtre. La nourriture est abondante, le travail est facultatif et tout le monde peut se payer une maison grâce aux plans de paiement indulgents de Tom Nook. La dernière entrée, Animal Crossing: New Horizons, est plus ou moins la même chose, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de mystère caché sous la surface de ce simulateur de vie mignonne.

La mascotte de Bunny Day, Zipper T. Bunny, est-elle vraiment ce qu’il prétend être?

Quel est exactement le liquide brun insondable qu’Isabelle boit à son bureau?

Qu’est-ce qui distingue les villageois anthropomorphes des animaux ordinaires que nous voyons ailleurs?

Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le monde sauvage des théories du complot d’Animal Crossing. La transcription complète suit ci-dessous.

L’apparition de Zipper T. Bunny marque le début du printemps et l’arrivée de Bunny Day, la version laïque de Pâques d’Animal Crossing. Pour certains joueurs, New Horizons est leur première rencontre avec cette mascotte mignonne mais effrayante. Zipper insiste sur le fait qu’il est un vrai lapin, mais de nombreux joueurs ont attiré l’attention sur des indices selon lesquels la façade de Zipper pourrait en fait être un costume.

Mais si c’est le cas, qui nous regarde derrière ces grands yeux vitreux?

Zipper T. Bunny a fait ses débuts en 2008 dans Animal Crossing: City Folk pour la Nintendo Wii. Il était clair dès le départ qu’il y avait quelque chose de tout à fait faux à propos de ce lapin. Parler aux villageois pendant que Zipper visitait votre ville révélerait que certains avaient peur de lui, tandis que d’autres racontaient qu’il était quelqu’un en costume plutôt qu’un vrai lapin.

Zipper lui-même marmonnerait d’être “chaud et en sueur” sous son souffle. Il a même mentionné avoir du mal à respirer «cette chose», ce qui signifie peut-être qu’il portait un costume de lapin. Il réagit négativement à quiconque se faufile derrière lui pour vérifier la fermeture éclair à l’arrière de sa combinaison.

Plusieurs théories de fans éminentes concernant la véritable identité de Zipper T. Bunny se sont succédé depuis la sortie de City Folk. Certains ont fait valoir que le «T» en son nom signifie Tortimer, la tortue âgée qui a agi en tant que maire dans Animal Crossing original sur Nintendo GameCube. Cela a été réfuté, car vous pouvez trouver Tortimer dans l’hôtel de ville ou lors d’une visite de l’île tandis que Zipper était en ville en 2005 Animal Crossing: Wild World et 2012 Animal Crossing: New Leaf.

Une autre théorie solide a souligné Phyllis, le pélican mécontent qui a couvert les quarts de poste tard dans la nuit dans certains jeux. Cela a été à nouveau contredit dans les jeux précédents, car Phyllis occupait toujours son poste lors des visites de Zipper.

Zipper T. Bunny devrait retourner à New Horizons le 12 avril pour conclure Bunny Day. Pourrait-il avoir une révélation spéciale en réserve pour les joueurs comme un moyen de conclure l’événement?

Depuis son introduction dans Animal Crossing: New Leaf pour la Nintendo 3DS en 2013, Isabelle a su séduire les fans de la série grâce à son apparence mignonne et son comportement utile. Mais ce n’est pas parce qu’elle semble innocente qu’elle ne peut pas se détendre avec une bonne boisson alcoolisée de temps en temps.

Les premiers souvenirs de la passion d’Isabelle pour, disons, les boissons «spiritueuses» sont venus via le fan headcanon stimulé par le spin-off mobile de la série, Animal Crossing: Pocket Camp 2017. Lors d’un événement spécial, les joueurs de Pocket Camp ont pu fabriquer un article appelé «Vacation Juice», qui ressemble beaucoup à un cocktail mixte de fantaisie.

Alors que les joueurs et leurs villageois n’ont pas pu participer à ce jus de vacances, les médias sociaux ont profité de l’occasion pour combiner son existence avec des images d’Isabelle se faisant groover dans un spin-off différent de Animal Crossing, Happy Home Designer 2015, pour une excellente shitpost.

Quand il a été révélé pour la première fois qu’Isabelle serait dans New Horizons, les fans se sont accrochés au verre de liquide brun sur son bureau. S’agit-il de plusieurs doigts de whisky? Isabelle se détendait-elle sur sa nouvelle maison insulaire? Cela a provoqué une scission dans la communauté Animal Crossing. Certains espéraient que leur reine vivait sa meilleure vie, tandis que d’autres affirmaient que le liquide était probablement du thé d’orge, une boisson estivale populaire au Japon.

Les fans de l’ancien groupe ont fortement stimulé leur théorie lorsqu’une photo d’une publicité d’Animal Crossing a fait son chemin en ligne. Sur certaines lignes de train au Japon, Isabelle a partagé des faits intéressants et des anecdotes via des moniteurs vidéo en cabine avant la sortie de New Horizons. Un de ces segments a vu l’adorable shih tzu expliquer la différence entre le whisky avec un «E», qui est la façon dont le nom de l’alcool est orthographié en Irlande et aux États-Unis, et le whisky sans «E», c’est ainsi qu’il est orthographié en Écosse.

Isabelle est connue pour parler d’autres choses dans ces vidéos promotionnelles, comme pourquoi les pièces de monnaie en yen ont des trous et des distinctions dans l’évaluation des pierres précieuses et de l’or. Mais il est facile de voir pourquoi les fans s’accrocheraient à la leçon de whisky, en particulier au milieu d’un débat sur ce qu’Isabelle aime boire.

Est-ce une preuve définitive? Pas nécessairement. Certains ont souligné que la présence d’alcool affecterait la cote ESRB de New Horizons. Et à vrai dire, c’est beaucoup de whisky pour un verre, même pour un aficionado supposé comme Isabelle. Je suppose que l’endroit où vous vous posez sur la question est entièrement une question de perspective, un peu comme les différentes orthographes régionales pour le whisky lui-même.

La vanité de base d’Animal Crossing vit dans un village plein, enfin, d’animaux. Ces chats, chiens, aigles, cochons, poulpes, etc. sont anthropomorphisés avec des personnalités et des coutumes humaines, mais il existe encore quelques exemples des types d’animaux que nous avons l’habitude de voir dans le monde réel.

Prenez, par exemple, les oiseaux jaunes qui indiquent qu’un nouveau message a été affiché sur le babillard de la ville. Une vue régulière dans nos vies, peut-être, mais pénible dans le monde d’Animal Crossing. Toutes sortes d’oiseaux vivent dans votre ville, sauf qu’ils marchent, parlent et vivent leur vie comme des humains. Qu’est-ce qui distingue une autruche comme Blanche de ces petits oiseaux jaunes?

Cette disparité se reflète dans l’apparition de hiboux blancs qui remplacent les oiseaux jaunes la nuit. Blathers, le conservateur du musée, est un hibou; qu’est-ce qui le rend différent de ses frères sauvages?

Les choses deviennent encore plus étranges lorsque les meubles sont intégrés au mélange.

Plusieurs jeux de la série Animal Crossing permettent au joueur de décorer sa maison avec des cages à oiseaux et à hamsters, avec des animaux vivants à l’intérieur. New Horizons ne s’est étendu que sur ces thèmes troublants. L’élément portable peut être personnalisé avec plusieurs écrans, dont l’un affiche une vidéo de chat sur la version YouTube de l’univers Animal Crossing. Il introduit également un bac à litière, bien que contrairement aux cages, il ne vienne pas avec un véritable animal.

Nous avons une vraie situation entre Pluton et Dingo ici. Qu’est-ce qui distingue ces différents types d’animaux? Est-ce une chose biblique? Certains ont-ils reçu la connaissance du bien et du mal alors que leurs homologues sauvages ont été laissés à vivre de courtes vies de survie insensée? L’évolution a-t-elle profité à certains animaux tout en laissant le reste derrière eux? Je me donne mal à la tête rien qu’en y pensant.

Animal Crossing est une série incroyable, mélangeant habilement des concepts du monde réel comme se créer une vie dans un environnement inconnu avec des éléments fantastiques qui rendent le voyage amusant. Cependant, jouer à ces jeux en tant qu’adultes nous a montré les fissures qui existent dans les coins sombres de cet univers utopique.

Mais les mystères ajoutent au plaisir et à la tradition de ce qui est autrement une évasion assez simple de la réalité. Parfois, les réponses sont moins importantes que l’acte de chercher du sens, surtout lorsque vous avez toute une communauté de chercheurs de vérité à vos côtés pour le voyage.

