Le monde se termine avec vous L’animation arrivera en 2021 et lancera la bande-annonce

C’était en 2018 lorsque Le monde se termine avec toi Il est arrivé sur Nintendo Switch grâce à une nouvelle édition basée sur la version mobile qui nous a permis d’explorer la région de Shibuya dans laquelle se déroule ce jeu maudit dans lequel vous décidez qui vit et qui meurt. Cependant, cette histoire est loin d’être présumée morte, série d’animation, et maintenant nous savons déjà quand cette adaptation arrivera et nous pouvons déjà voir de quoi il s’agit sa première bande-annonce. Une nouvelle façon de revivre ces 7 jours où Neku et compagnie font face à la mort!

Le monde se termine avec vous L’animation est exposée dans sa première bande-annonce

Neku se réveille un jour à Shibuya et, à sa grande surprise, dans la paume de sa main, il y a un compteur qui ne fait que baisser. Ainsi commence The World Ends With You, un jeu qui, l’an prochain 2020, recevra une adaptation sous la forme d’une série animée. Avec cette première bande-annonce, nous avons appris que l’histoire de la série sera pratiquement la même, mais que certaines parties seront différentes afin d’atteindre une plus grande profondeur des personnages, mais aussi d’explorer d’autres aspects. De plus, un changement important est que le Shibuya de la série animée sera basé sur celui actuel, mais certains bâtiments importants de la région de 2007 ont été maintenus, l’année où le jeu se déroule.

De cette façon, nous ne pouvons attendre que l’année prochaine (elle arrivera à l’international en 2021) pour voir si cette série animée est vraiment à la hauteur de ce que la plupart des fans du jeu attendent. Et vous, aimeriez-vous que le jeu ait une suite qui continuerait l’histoire?

