Le monde se termine avec vous L’animation arrivera en 2021, et voici leur première bande-annonce

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRE

07/06/2020 8 h 29

Il y a quelques semaines, il a été annoncé qu’un anime de Le monde se termine avec toi était en développement, lors de la FunimationCon 2020 qui s’est tenue dans les derniers jours, La première bande-annonce officielle de The World Ends With You The Animation a été révélée.

Annonces :

Bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait été fournie, Le monde se termine avec vous L’animation sera disponible en 2021. Funimation sera en charge d’amener cet anime à l’ouest et, étant donné que cette société sera enfin présente au Mexique et au Brésil cette année, nous pourrons voir cet anime dans notre région avec une diffusion simultanée avec le Japon.

Voici la déclaration publiée par Funimation:

«Le monde se termine avec vous L’animation suit Neku Sakuraba alors qu’il se retrouve plongé dans un décor de jeu vidéo à Shibuya appelé Reaper’s Game qui le fera se battre pour sa vie. Avec les alliés qu’il rejoindra en chemin, Neku devra atteindre la fin pour revoir son humanité. »

The World Ends With You a été initialement publié par Square Enix et sorti sur Nintendo DS en 2007, Il a finalement atteint les appareils mobiles et la Nintendo Switch, et en 2021, il aura une adaptation anime.

Via: Funimation

Ennio Morricone, compositeur, est décédé à 91 ans

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.