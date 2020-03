Le morceau d’ouverture d’Elder Scrolls Online: Greymoor est maintenant disponible pour jouer gratuitement

Par Emily Gera,

Lundi 30 mars 2020 22:53 GMT

Le prochain chapitre de The Elder Scrolls Online est encore dans un mois, mais vous pouvez désormais jouer gratuitement à la quête d’ouverture du prologue.

Pendant les deux prochaines semaines, cette «portion bouchée» – comme l’appelle le développeur ZeniMax Online Studios – de The Elder Scrolls Online: Greymoor sera également disponible pour ceux qui ne possèdent pas ESO. Du 1er avril à 15 h 00 BST au 13 avril, The Elder Scrolls Online organise un événement Free Play.

Voici ce que vous devez savoir: «Une fois le Prologue ouvert, utilisez le Quest Starter gratuit, intitulé« Prologue Quest: The Coven Conspiracy », dans la boutique à couronnes en jeu. Les joueurs doivent ensuite se rendre à la guilde des combattants à Daggerfall, à Davon’s Watch ou à Vulkhel Guard (selon leur alliance) et parler avec le favori des fans, Lyris Titanborn, pour accepter la première des deux quêtes, intitulée «The Coven Conspiracy».

La quête est décrite comme un voyage périlleux qui «emmène les joueurs dans les profondeurs de Blackreach pour affronter les plans de l’infâme Icereach Coven de Skyrim, et il fait progresser le scénario de Dark Heart of Skyrim dans le chapitre Greymoor», selon le développeur. “Il y a aussi de nouvelles récompenses à collectionner à gagner.”

L’événement ESO Free Play permet aux joueurs d’accéder au jeu de base ESO, y compris quatre des classes originales du jeu et 23 zones. Le plein Le chapitre Greymoor débarquera le 18 mai sur PC et Mac, et le 2 juin sur PS4 et Xbox One.

