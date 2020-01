Le multijoueur de «Cyberpunk 2077» arrivera après 2021

La nouvelle du jour dans l’industrie du jeu vidéo fut sans aucun doute la malheureuse Délai Cyberpunk 2077, qui attendra 17 septembre de cette année. Comme l’étude polonaise l’a mentionné, le jeu est déjà terminé, mais ils nécessitent plus de temps pour peaufiner les détails et s’assurer qu’ils fournissent un produit à la hauteur des attentes. Comme prévu, la décision a également affectera le mode multijoueur.

Bien qu’en 2019, ils aient précisé que le multijoueur serait disponible après le lancement de l’aventure principale, ils ont annoncé aujourd’hui que la modalité n’arrivera qu’après 2021. Les motifs? Selon Michał Nowakowski, membre du conseil d’administration de CD Projekt Red, ils gèrent le développement multijoueur comme s’il s’agissait d’un Titre Triple-A. Autrement dit, il a accès à une grande quantité de ressources, comme s’il s’agissait d’un jeu totalement indépendant.

Compte tenu de la sortie prévue de Cyberpunk 2077 en septembre et, franchement, de la série d’événements qui devraient se produire après cette date, 2021 semble peu probable comme date de sortie pour le multijoueur Cyberpunk.

En fait, à un moment donné, la rumeur disait que les Polonais travaillaient sur un autre projet de grande importance, mentionnant même The Witcher 4. Cependant, aujourd’hui, ils ont finalement dissipé les doutes et révélé qu’il s’agissait du multijoueur de Cyberpunk 2077. Malheureusement , ils n’ont pas voulu approfondir la mécanique que l’expérience en ligne offrira. Étant donné votre monde ouvert, tout pourrait être possible dans Night City.

