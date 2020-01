Le “ multijoueur ” de Kentucky Route Zero n’est pas ce à quoi vous vous attendez, mais il convient

Le jeu d’aventure surréaliste pointer-cliquer Kentucky Route Zero est maintenant disponible sur consoles. Alors que les jeux PC ont tendance à se détourner du multijoueur local, Kentucky Route Zero propose des instructions multijoueurs qui sont nouvelles dans la version console. Spoilers: c’est toujours un jeu solo au sens traditionnel, mais son option multijoueur m’a rappelé toutes les façons dont vous pouvez toujours partager un jeu avec une autre personne.

Dans le menu du Kentucky Route Zero, vous trouverez une option pour le multijoueur. Cliquer dessus vous donne ces instructions:

Jouez jusqu’à ce que vous rencontriez quelque chose – une image, un son, un choix de mots, une absence notable – qui vous rappelle quelqu’un d’autre dans la pièce.Passez le contrôle du jeu à cette personne.Vous n’avez pas besoin de vous expliquer. bientôt.

Maintenant, cela pourrait être un peu décevant si vous, comme je l’admets, pensiez “merde sacrée, multijoueur?!” Mais cela correspond au ton expérimental et poétique du jeu et à son exploration des relations interpersonnelles. J’ai toujours pensé au Kentucky Route Zero comme une expérience solitaire, mais ces instructions m’ont fait me demander ce que ce serait de voyager sur ses routes étranges avec une autre personne, d’avoir quelqu’un d’autre qui pourrait obtenir une référence que je n’ai pas ou pourrait aider à décider où aller ensuite. L’intimité de partager certains de ses moments les plus émouvants pourrait me rendre gêné, mais il est excitant d’imaginer les liens qu’une autre personne pourrait apporter au jeu.

Quand je pense aux jeux multijoueurs de nos jours, j’ai tendance à penser à Fortnite et Apex Legends, des jeux qui nécessitent une connexion Internet et d’autres personnes, généralement des étrangers, à l’autre bout. Beaucoup de jeux ont un mode multijoueur local, mais chaque adulte connaît la difficulté d’essayer de réunir un groupe de personnes dans la même pièce en même temps, avec suffisamment de contrôleurs et de sièges et une télévision suffisamment grande pour que tout le monde passe un bon moment. Les instructions multijoueurs de Kentucky Route Zero empêchent beaucoup d’entre nous de jouer à des jeux: deux personnes passant le contrôleur d’avant en arrière, ou peut-être juste une personne parlant à quelqu’un à proximité engagé dans ses propres tâches, qui est ensuite invité à venir vérifier un chose cool dans un jeu.

J’avais l’habitude de faire du chat pour certains voisins assez souvent, à l’époque où je n’avais rien d’autre à jouer qu’un ordinateur portable sous-alimenté. Mes voisins avaient toutes les consoles, ce qui signifie que mon temps chez eux se transformait toujours en marathon pour jouer à tous les jeux sur lesquels je lis mais que je ne pouvais pas jouer moi-même. Plus souvent qu’autrement, au lieu de jouer aux jeux moi-même, j’inviterais une de mes amies et je lui ferais jouer quelque chose pendant que je regarderais. Mon amie est une comédienne debout, et une bien meilleure joueuse que jamais, et c’était tellement amusant de se blottir sur le canapé pendant qu’elle travaillait sur Assassin’s Creed 2 ou Uncharted 3, faisant des blagues ensemble et se moquant de ses impressions ponctuelles des personnages. Nous avons rarement pris la peine de trouver des jeux auxquels nous pouvions tous les deux jouer (enfin, une fois que nous avons essayé Halo 5 en coopération, mais elle était tellement en colère contre la façon dont j’étais mauvais qu’elle m’a surtout tué alors je ne serais pas sur le chemin). C’était le meilleur type de multijoueur: passer du temps avec un ami, créer une expérience unique pour nous et généralement bien meilleure que n’importe quel jeu de tir AAA que nous faisions rôtir. Mon ami vit maintenant à travers le pays, et même s’il existe de nombreux jeux auxquels nous pourrions jouer ensemble en ligne, ce ne serait pas la même chose.

Ces jours-ci, même si je joue beaucoup à des jeux multijoueurs traditionnels pour le travail, je désire toujours des moments comme ceux évoqués dans les instructions multijoueurs de Kentucky Route Zero. Je veux montrer à quelqu’un un jeu solo que j’aime, ou le vivre à côté d’eux, plus que je ne veux sauter dans un autre match Fortnite. Je garde le reste du jeu Return of the Obra Dinn et Untitled Goose pendant un temps où je peux amener un ami en particulier à y jouer, sachant que j’apprécierai les jeux plus avec elle que je ne les jouerais seuls sur mon canapé. Je devrais enfin prendre le temps de le faire.

