Le multijoueur de Modern Warfare sera gratuit sur PS4 ce week-end

04/03/2020 13h00

Si vous jouez et appréciez Call of Duty: Warzone Ces dernières semaines, vous vous demandez peut-être ce que le jeu complet comprend. L’expérience Battle Royale n’est qu’un des nombreux modes que vous pouvez découvrir dans Call of Duty: Modern Warfareet Activision va débloquer l’un d’eux sans frais ce week-end pour Playstation 4.

Tant que vous avez téléchargé Call of Duty: Warzone, le client vous permettra désormais de participer au mode multijoueur sans avoir à payer un seul centime. Les playlists Stocké et verrouillé vous donne la chance de jouer dans les modes chaotiques 6v6 et 10v10 sur les cartes Atlas Superstore et Shoot House.

Vous pouvez commencer à jouer à partir d’aujourd’hui 3 avril jusqu’au lundi 6 avril.

Source: Activision

