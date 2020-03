Le multijoueur en ligne pour Mario Kart Tour est enfin arrivé

Mario Kart Tour Multiplayer est désormais disponible pour tous les joueurs.

Pour ceux qui attendaient de montrer leurs compétences dans Mario Kart Tour contre de vrais joueurs, c’est maintenant votre chance, car le multijoueur en ligne pour Mario Kart Tour est enfin là. Le multijoueur en ligne pour Mario Kart Tour était à l’origine dans la version bêta aux membres Gold Pass, mais il est désormais gratuit pour tout le monde à partir d’aujourd’hui.

Nintendo a annoncé cette nouvelle sur Twitter, et a ajouté un bonus si le Tweet obtient 30 000 retweets, alors tous les joueurs seront éligibles pour recevoir 30 rubis et un badge dans le jeu.

Le multijoueur #MarioKartTour est arrivé! Célébrons avec une campagne de retweet. Si ce tweet et celui correspondant sur le compte japonais atteignent un total de 30 000 RT, tous les joueurs actuels recevront 30 rubis et un badge en jeu! Regardez la vidéo pour plus d’informations. pic.twitter.com/z4pVpcjkn3

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 9 mars 2020

Mario Kart Tour a reçu des mises à jour cohérentes de Nintendo, avec eux ajoutant des événements d’actualité, des visites d’actualités et des modes d’actualité. Il est donc agréable de voir qu’ils proposent désormais le multijoueur à tous les joueurs.

Mario Kart Tour Multiplayer aura trois modes que vous pouvez lire ici, ou consultez le tweet ci-dessous:

Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre note selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les chambres vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. Jouez à votre façon lorsque le multijoueur #MarioKartTour sera lancé le 8 mars à 20 h 00! pic.twitter.com/ckkekAsbHS

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 mars 2020

