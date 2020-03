Le multijoueur Resident Evil 3 pourrait avoir les boîtes à butin controversées

Alors que la version originale de Resident Evil 3: Nemesis incluait le mode Mercenaire classique, l’équipe de remake a pensé que c’était le bon moment pour livrer quelque chose de différent et l’annonce précédente du retour de ce titre en 1999 a montré l’expérience de Project Resistance, Composant multijoueur de Resident Evil 3 Remake. Malgré la division des opinions générée, Capcom a soutenu la proposition et a récemment révélé un détail qui pourrait ajouter à la controverse.

Un rapport Gamingbolt a partagé des informations rendues publiques par l’utilisateur YouTube BlackFox2240, qui a montré une session de gameplay de Project Resistance, qui a montré qu’il pourrait inclure un système de boîte à butin. En ce sens, et avant de sortir les torches, la séance montre que les objets ne seront que cosmétiques et, dans un premier temps, seront acquis avec la monnaie du jeu. Cependant, il existe des cases de valeur différente et il est possible qu’en plus d’être acquis avec les points générés dans le jeu, la même chose soit faite avec de l’argent réel.

Acheter Resident Evil 3 – disponible sur Amazon et Green Man Gaming:

Il convient de mentionner que jusqu’à présent, Capcom n’a rien dit à ce sujet et qu’il reste encore des détails à révéler sur le projet Resistance.

Qu’est-ce que Project Resistance, une composante de Resident Evil 3 Remake?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Project Resistance est un mode multijoueur qui se déroule dans un complexe Umbrella où une expérience est réalisée autour de situations de survie. Là, un groupe de joueurs assumera le rôle de survivants de Raccoon City, des civils, tandis qu’un autre sera le Master Mind, c’est-à-dire celui qui sera chargé de les éliminer grâce à l’utilisation de pièges, à la libération de zombies et d’ennemis de plus grande puissance.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le nouveau remake de la franchise et l’autre moitié de ce qui s’est passé à Raccoon City.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.