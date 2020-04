Le MX5000 se prépare à prendre son envol sur Nintendo Switch

La société Hamster continue d’élargir l’assortiment de jeux d’arcade ramenés à nos jours via la console hybride eShop, et continue de le faire à travers la collection Archives d’arcade, déjà bien connu depuis quelques années. Cette fois, c’est au tour de MX5000 – également connu sous le nom de Flak Attack, selon les territoires où l’arcade en question atterrira (peut-être pour éviter toute confusion avec les noms de certains ordinateurs de cette époque?) – un shoot’em up à avance verticale, comme dans la vieille école, lancé par Konami en 1987, non moins, sur le thème militaire de la guerre contre ceux qui cherchent à dominer le monde (l’alternative à l’époque aux invasions intergalactiques par des flottes étrangères avec de mauvaises intentions). Nous sommes le dernier avion survivant de la région de Roufanis, et notre objectif est d’accomplir ce qu’une armée de l’air n’a pas été en mesure de faire auparavant, vaincre l’empire du mal, qui a l’intention de soumettre toute l’humanité, il est donc nécessaire de limiter sa perfidie. plans. Structurés en missions basées sur la destruction de tout ce qui se rapproche de nous et en esquivant tous les projectiles possibles, nous pouvons les affronter seuls ou deuxième joueurou battez-vous pour obtenir le meilleur score contre des concurrents du monde entier.

MX5000 – Flak Attack (Arcade – Nintendo Switch eShop – Archives d’arcade)

Ce titre de tireur est déjà disponible depuis hier 9 avril pour 7,99 $, et peut être recherché par catégorie d’Arcade Archives dans le Nintendo Switch eShop.

