Le mystère est fini! Onglet acteur Netflix pour le rôle de Vesemir dans la série The Witcher

Le producteur confirme que le rôle sera déterminant pour la saison 2.

Après beaucoup de spéculations et de rumeurs impliquant Mads Mikkelsen, Michael Keaton et Mark Hamill, Netflix a finalement annoncé, ce vendredi, queL’acteur danois Kim Bodnia jouera le rôle de Vesemir dans la saison 2 de The Witcher, ce qui en décevra sûrement plus d’un, car la communauté était ravie que ce soit Hamill qui ait rejoint le casting.

Lauren Schmidt Hissrich a déclaré extrêmement enthousiasmée par sa signatureInutile de dire que Bodnia est un acteur avec un profil plus discret que Hamill, Mikkelsen ou Keaton et, ces derniers temps, a figuré dans des séries policières telles que Scandinavian, The Bridge et British Killing Eve; cependant, la productrice Lauren Schmidt Hissrich a déclaré qu’elle était extrêmement enthousiasmée par sa signature.

“Je suis très heureux d’accueillir Kim Bodnia àdistribution de The Witcher. J’ai admiré ses talents uniques dans des émissions comme Killing Eve et The Bridge, et j’ai hâte d’imprimer sa force, sa ténacité et sa chaleur sur le personnage de Vesemir, qui fera partie intégrante de notre prochaine saison “, a expliqué Hissrich.

Vesemir est une figure emblématique de The Witcher et sert de figure paternelle pour le protagoniste, Geralt de Rivia. La pression de la communauté pour voir Mark Hamill jouer le rôle a atteint le point où il est venu aux oreilles de l’acteur, tandis que la production a reconnu son intérêt. Peu de temps après, ils ont divulgué des informations sur deux offres et rejets de Mads Mikkelsen – que beaucoup auraient préféré dans le rôle de Geralt depuis le début – et Michael Keaton.

Le tournage de la saison 2 de The Witcher est en cours depuis plusieurs jours avec une longue liste de changements, tant dans l’équipe de production que dans le casting, qui intègre plusieurs nouveaux visages, dont celui de Game of Thrones .

En savoir plus sur: The Witcher 3.

.