Le mystérieux Jack Pumpkin Platformer 3D hantera votre interrupteur le prochain Halloween

Aujourd’hui, l’éditeur indépendant Headup a révélé Citrouille Jack pour Nintendo Switch, un jeu de plateforme 3D “comiquement effrayant”.

Le jeu, développé par Nicolas Meyssonnier, fait participer les joueurs à une bataille du bien contre le mal, sautant, esquivant et se frayant un chemin à travers des ennemis et des énigmes difficiles. Il a été développé en utilisant Unreal Engine pour une brillance ultra visuelle, et devrait apparemment plaire aux fans de jeux comme MediEvil et Jak et Daxter.

Voici quelques PR et une liste de fonctionnalités:

Le paisible royaume de l’ennui, avec ses citoyens heureux, son calme monotone … et ses adorables petits lapins, a envoyé le diable lui-même dans une rage volante! Avec des rêves d’agitation, de torture et d’effusion de sang dans son esprit, il déchaîna la terrible Malédiction de la Nuit Éternelle sur la terre. Pas amoureux de l’idée d’un changement dans leur mode de vie paisible, les humains invoquent leur sauveur – un puissant sorcier avec le pouvoir de mettre fin à la malédiction maléfique.

Afin d’empêcher ces briseurs de fête de gâcher son plaisir, le diable appelle l’esprit de Jack, le Citrouille, pour lutter contre l’armée de bêtes du sorcier et détruire le sorcier killjoy! Vous, en tant que Jack, vous frayerez un chemin à travers des niveaux effrayants en punissant ceux qui ont osé défier votre maître!

Les fonctionnalités incluent:

– Cadre de dessin animé coloré: Voyagez à travers des paysages sinistres dans des niveaux aux atmosphères séduisantes, chacun conçu avec des palettes de couleurs vibrantes et des effets d’éclairage de haute qualité

– Luttez pour votre vie: Avec des bêtes difficiles qui se cachent à chaque coin de rue, les joueurs doivent maîtriser l’art des attaques combo, des esquives et du timing pour survivre à des batailles dynamiques en temps réel! Les joueurs doivent débloquer des armes et choisir judicieusement afin de terrasser tous ceux qui s’y opposent!

– Ne perdez pas la tête: Résolvez des puzzles qui se concentrent sur la physique, la gravité et la réflexion en tant que Jack, ou abandonnez la combinaison de peau et utilisez simplement votre tête enflammée pour brûler des livres, marteler quelques taupes, créer des chemins pour des sphères magiques, et plus encore à mesure que chaque niveau présente de nouveaux défis passionnants

– Trouvez des amis pour combattre à vos côtés: Des compagnons utiles sont là pour aider Jack dans son voyage, y compris un hibou hautain hautain pour le guider, et un corbeau sournois, qui démange pour l’aider lors d’attaques à longue distance.

Le jeu devrait être lancé sur Switch au quatrième trimestre 2020; nous avons de bonne foi qu’il arrivera “vers Halloween”.

Aimez ce que vous voyez? Allez-vous garder un œil sur celui-ci? Faites-nous savoir à l’endroit habituel.

