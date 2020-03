Le mystérieux soumissionnaire qui a remporté la Nintendo PlayStation a été révélé

Comme vous l’avez peut-être entendu, plus tôt cette semaine, l’insaisissable Nintendo PlayStation a été vendu pour 360 000 $ USD. Un peu décevant après que le propriétaire ait repoussé une offre de 1,2 million de dollars. Mais qui a fini par l’acheter? Alors qu’il était censé être le fondateur d’Oculus VR, Palmer Luckey, il s’avère que ce n’était pas lui.

Selon Forbes (via Kotaku), le système a été acquis par Greg McLemore. Si le nom ne sonne pas, il est le fondateur de Pets.com – un site Web datant des années 90. La moitié de ce site a été achetée par Amazon et à partir de là, McLemore a gagné beaucoup d’argent grâce à diverses entreprises dot-com qui lui ont permis de faire un “voyage de 20 ans” en collectant divers souvenirs de jeux vidéo. Il dirige également une encyclopédie de jeux en ligne.

Voici ce que le gagnant a dit à Forbes:

Je cherche à ne pas avoir cette machine juste enterrée dans un placard quelque part

Je souhaite partager ma passion pour le jeu. L’un de mes domaines d’intérêt est l’évolution du jeu, y compris comment les jeux d’arcade antérieurs ont inspiré les jeux vidéo et comment les premiers jeux vidéo ont influencé l’innovation ultérieure. Je crois que la Nintendo PlayStation correspond bien à cette orientation.

L’idée est de créer la collection qu’il a développée au fil des ans (dont plus de 800 machines à pièces et d’innombrables autres jeux, magazines spécialisés et œuvres d’art originales) et de construire un musée du jeu vidéo.

Fait intéressant, ce n’était pas la première fois que McLemore tentait d’acheter le système. Il y a quelques années, il aurait offert au propriétaire 100 000 $ pour cela.

