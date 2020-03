Le mythique Blade Runner de Westwood reviendra avec un remaster pour PS4, Xbox One, Switch et PC

Une version renouvelée qui promet d’être fidèle à l’original, de la main de Night Dive Studios

Il n’a pas plu ni rien depuis le lancement original de Blade Runner. Nous parlons de l’aventure graphique PC publiée en 1997 par Westwood Studios,tout un classique du genreavec un culte suivant, qui est venu de la main des créateurs de Command & Conquer. Maintenant, au milieu de 2020,Studios de plongée de nuitet Alcon Entertainment ont annoncé le retour de cette aventure sous la forme d’un remaster, sous le nom de Blade Runner: Enhanced Edition.

Un remastering avec des graphismes mis à jour mais un gameplay originalAinsi, la nouvelle version de Blade Runner nous permettra de revivre l’histoire de Ray McCoysur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC actuels, avec des graphismes améliorés et adaptés aux temps actuels. Selon Night Dive, les fonctionnalités “Enhanced Edition” de Blade RunnerModèles de personnages, animations et scènes remaniés mis à jour, prise en charge pour jouer en mode panoramique, personnalisation des commandes et plus d’options, en plus de maintenir la localisation dans d’autres langues du jeu original, qui comprend l’allemand, le français, l’italien et le chinois.

Les fans les plus fidèles de l’aventure se souviendront que Westwood a perdu le code source du jeu original, ce qui a toujours compliqué la tâche de le récupérer. Avec ce remaster, Night Dive souligne queont dû obtenir le code grâce à une tâche d’ingénierie inverse ardue, pour l’adapter plus tard à leur moteur KEX, le même qu’ils utilisent dans d’autres projets comme le remaster et le remake de Turok et System Shock.

Avec cela, l’étude espère offrirune expérience moderne qui reste fidèle au jeu original: “Même si vous profitez des avantages de le jouer sur du matériel moderne, le jeu ne doit pas ressembler à ce qu’il était à l’origine,mais aussi glorieux que vous vous en souveniez“déclare le président de l’étude Stephen Kick pour THR. Pour le moment, on sait seulement que Blade Runner: Enhanced Edition arrivera dans les magasins en 2020, bien que nous soyons très attentifs à son développement.

Pour qui ne savait pasle jeu original, c’est une aventure graphique pointer & cliquer qui nous met dans la peau deRay McCoy, un novice Blade Runnerqui est impliqué dans une histoire parallèle à celle du film de 1982.Une aventure dans l’univers du travail, dans lequel tous les événements se déroulent en temps réel alors que nous explorons et explorons leur monde.

