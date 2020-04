Le mythique Neo Geo fête ses 30 ans depuis son lancement au Japon, vos jeux vidéo préférés?

Metal Slug, Samurai Shodown ou Fatal Fury sont quelques-unes de ses franchises les plus mémorables.

Comme aujourd’huiIl y a 30 ansle marché japonais a été libéréNeo Geo, qui a publié il y a quelques années sa version miniature connue sous le nom de NeoGeo Mini. Avec un système à cartouche, la machine en version arcade et home offrait des graphismes 2D et une qualité sonorebien au-dessus de ce que les systèmes du passé. De plus, Neo-Geo avait un catalogue de jeux assez populaires commeFatal Fury, Samurai Shodown ou Metal Slug.

Contemporain deMega Drive et Super Nintendo, cette console ase démarquer grâce à ses performanceset ses innovations technologiques. Cependant, cela aussifait ressortir son prixFort du volume des ventes de ses concurrents, c’est peut-être pourquoi il a moins transcendé après que son succès initial ait été épuisé, mais ce ne fut pas bientôt.

30 ans de la console la plus puissante des années 90SNK a eu l’audace de se développerune console qui casse tous les schémaset grâce à cela, sa durée sur le marché a été l’une des plus longues avec7 ans de production et 14 ans de vente. Neo-Geo, en plus d’un modèle récréatif, avait aussi son homologue domestique et les jeux, exclusifs et loin du port,a parfaitement fonctionné sur les deux appareils.

Aujourd’hui, l’expérience peut être revécue etrejouer les anciens titresgrâce à Neo Geo Mini qui a été relancé il y a à peine un an avec trois éditions de Samurai Shodown. Plus tard est venu l’Arcade Stick Pro, un contrôleur d’arcade, avec une liste de jeux qui n’ont pas complètement convaincu les utilisateurs les plus fidèles de la console.

