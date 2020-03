Le NES métallique de 500 $ reviendra sur le marché

Si vous cherchiez le NDA plus élégant sur le marché, alors vous aurez sûrement entendu parler de la version métallique qui a lancé Analogique en 2014 et qui est rapidement devenue l’une des consoles les plus convoitées des collectionneurs, non seulement pour sa conception, mais grâce à tout ce qu’elle nous offre. Maintenant, cette version élégante reviendra sur le marché.

Il Analogique NT Mini est essentiellement le NDA original mais avec des billets pour le NDA et cartouches Famicom. Il a des ports dorés, dont un HDMI. Les entrées pour le contrôle de la NES sont transparentes, et bien qu’elles n’offrent aucun avantage supplémentaire.

Cette nouvelle version du classique moderne, la Analogique NT Mini V2, remplacez la finition argentée d’origine par un métal fini anonidazo, qui semble plutôt bien avec les entrées dorées.

En plus du nouveau look, le v2 comprend également un emplacement de cartouche NES amélioré, une interface utilisateur remodelée et un nouveau contrôle sans fil pour le NES de 8BitDo.

Il Analogique NT Mini Noir Il est maintenant disponible en prévente en quantité limitée, avec une date de livraison prévue pour juillet.

Via: Kotaku

