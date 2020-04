Le Nevada approuve le pari Call of Duty: Modern Warfare Esports

Si vous vivez au Nevada, pariez souvent et aimez Call of Duty, préparez-vous à de bonnes nouvelles.

Cette semaine, après de nombreux débats au cours des derniers mois, le Nevada Gaming Control Board a publié un avis d’approbation, autorisant les paris sportifs à proposer des paris sur Call of Duty League.

Le besoin de savoir

Tout au long de l’année prochaine, les bookmakers autorisés de l’État sont autorisés à publier et à accepter tous les paris pour les matchs de Call of Duty League jusqu’à la fin de 2020. Selon l’avis du comité de contrôle, les titulaires de licence peuvent proposer trois types de paris différents: tête à tête, vainqueur du match, et vainqueur général.

En mars dernier, la Call of Duty League a annoncé son intention de passer à une structure entièrement en ligne au milieu de l’épidémie de coronavirus. Malgré cela, les parieurs du Nevada verront leur première opportunité de paris Call of Duty dès le week-end prochain lors des Chicago Huntsmen Home Series.

Règles officielles

Les titulaires de licence qui choisissent de fournir des lignes de crédit Call of Duty League doivent d’abord déclarer leur intention à la Division de l’application des lois par le biais d’une notification des conditions. Les paris sportifs sont tenus d’afficher les règles officielles sur le site Web de l’organisateur de l’événement ou de l’organisme de sanction avant d’accepter les paris. La détermination des cotes sera fixée à la discrétion du bookmaker, les règles régissant les paris entrants étant rendues publiques.

Dans les conditions définies par le comité de contrôle, les options de paris en jeu sont interdites pour la saison de Call of Duty League 2020. Tous les résultats doivent être basés sur une source autorisée conforme aux directives réglementaires et procédures d’audit du Nevada. Les marchés supplémentaires s’écartant des trois types de paris approuvés nécessiteront une demande et une approbation distinctes du comité de contrôle.

Call of Duty sera désormais placé dans le menu des paris aux côtés de Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Dota 2, iRacing et Overwatch; qui ont tous été approuvés par les régulateurs du Nevada au cours des dernières semaines.

Et après

Alors que Call of Duty a été ajouté à la branche des paris esports du Nevada, il y a déjà beaucoup de fans qui parient depuis des années sur COD. Le jeu est l’un des titres les plus populaires de l’industrie, chaque nouvelle version du jeu enregistrant des ventes importantes. Donc, même si c’est génial pour quelques privilégiés du Nevada, cela ne change pas exactement le jeu des paris esports réguliers.

Il y a tellement d’établissements en ligne qui répondent déjà aux paris sportifs COD que la légaliser ne change pas vraiment grand-chose. Si tout va bien, les gens qui veulent légaliser cela dans leur propre pays pourront également changer de loi.

Pour plus d’informations sur Call of Duty et esports, suivez ESTNN sur IG et Twitter.