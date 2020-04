Le musée met en œuvre une fonctionnalité sur son site Web pour convertir l’une de ses plus de 400 000 images en modèles pour Animal Crossing.

Au milieu de la crise des coronavirus qui a provoqué l’isolement social dans le monde, Animal Crossing: New Horizons a été un espace de coexistence et de toutes sortes d’expériences. Tout comme . Center l’a fait avec son outil pour convertir des illustrations en modèles pour le jeu, maintenantl’un des musées les plus importants des États-Unisfait de même avec ses collections pour les mettre à la disposition de tous les acteurs du titre deNintendo.

Le MET fête ses 150 ans et est l’un des musées les plus importants des États-Unis.Comme les autres musées des États-Unis et du reste du monde, le New York MET est fermé et offre aux gens la possibilité de profiterimages de ses œuvres en haute résolution sur internetdans le cadre de leur mission éducative. Ce qui est surprenant ici, c’est que le musée a intégré à son site officiel unfonction qui offre la possibilité de convertir l’une de ses plus de 400 000 images en motifs pour décorer votre île.

En entrant dans la collection virtuelle deMusée d’art métropolitain de New Yorkvous trouverez unbouton partagerà côté des images, lorsque vous appuyez dessus, vous trouverez les principaux réseaux sociaux et unNew Animal Crossing Leaf Logo. En cliquant sur le logo du jeu Nintendo, vous aurez la possibilité de faire undécoupe carrée de toute œuvre d’art de votre choixpour en faire unQR codeque vous pouvez numériser à partir de votre téléphone portable avec la fonctionLien de coindans laApplication Nintendo Switch Online.

Le MET de New York se réunit150 anset comme d’autres établissements d’enseignement dans le monde, il se tourne vers les médias numériques pour une diffusion en pleine crise. Animal Crossing: New Horizons est devenu la meilleure première numérique de tous les temps et sa communauté ne cesse de faire toutes sortes de créations avec le jeu; Pour en savoir plus sur ce titre, vous pouvez consulter l’analyse de 3DJuegos.

