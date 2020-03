Le Nier d’origine revient sur les consoles en tant que Nier Replicant Ver. 1.22474487139

Pour célébrer le 10e anniversaire du Nier original, Square-Enix a organisé un livestream de 10 heures qui comprenait une performance de concert et une conversation avec les pistes créatives du jeu. Au cours de cette conversation, l’annonce surprise a été faite, via une bande-annonce magnifique mais vague, que le Nier original sera réédité sur PS4, Xbox One et PC, sous le nom de Nier Replicant ver. 1.22474487139.

Ce titre est une bouchée, mais il y a une bonne raison à cela. La partie Replicant n’est pas vraiment nouvelle. Lorsque le jeu original est sorti dans l’ouest, il s’appelait simplement Nier et était un jeu autonome. Au Japon, il s’agissait en fait de deux titres: Nier Gestalt, qui est sorti sur Xbox 360, était la version occidentale, dans laquelle le protagoniste est un homme d’âge moyen dans un avenir lointain tentant de guérir sa fille d’une maladie mortelle. Nier Replicant, d’autre part, était exclusif à la PS3 et mettait en vedette un protagoniste beaucoup plus jeune essayant de guérir sa sœur cadette à la place. En tant que telle, cette nouvelle version est essentiellement la première fois que Nier Replicant est sorti en dehors du Japon.

Quant au numéro de version, il semble tout simplement plus approprié, étant donné que les développeurs hésitaient lors de leur conversation à appeler la nouvelle version un remaster ou un remake, mais plutôt une reconstruction. Il y aura de nombreuses mises à jour des éléments du jeu, y compris une partition réenregistrée, y compris des pistes complètement nouvelles de Keiichi Okabe, un doublage réenregistré, un nouveau personnage et peut-être une toute nouvelle fin. En plus de la réédition, un autre projet intitulé Nier Reincarnation, a également été annoncé pour iOS et Android. Bien qu’aucun détail sur le jeu n’ait été révélé sur le projet, il a fait ses débuts avec une bande-annonce tout aussi vague qui montrait de brefs aperçus d’un monde en décomposition – similaire aux jeux précédents.

La sortie originale de Nier n’était pas exactement un succès retentissant, en Occident ou au Japon, mais elle a gagné un culte considérable dans les années qui ont suivi sa sortie. La suite du jeu, Nier Automata, a cependant été un succès retentissant, ayant vendu près de cinq millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2017. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Nier Replicant ou Nier Reincarnation, cependant, les développeurs visent 2020 , conformément au 10e anniversaire.

