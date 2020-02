Le Ninja de Fortnite n’est pas stupide pour un tweet «c’est juste un jeu» – HITC

Christian Petersen / .

La célébrité de Fortnite Ninja a été critiquée pour son tweet controversé «ce n’est qu’un jeu», certains affirmant que cela le rend stupide.

La saison 2 de Fortnite a officiellement commencé et la communauté Battle Royale ne pourrait pas être plus heureuse. Deadpool fait partie de la nouvelle saison et il y a un fétichisme clair avec l’or, mais loin du jeu actuel, Ninja continue d’être moqué sur Twitter pour un tweet très diviseur sur les gens qui disent avec condescendance “ce n’est qu’un jeu”.

Ninja a fait de nombreuses déclarations désagréables et controversées dans le passé à propos de Fortnite et des joueurs, comme affirmant une fois que les créateurs ne devraient jamais être interdits du titre indépendamment de toute tricherie. Dire essentiellement qu’ils méritent un traitement préférentiel, car ils sont essentiels à la longévité de l’expérience Battle Royale d’Epic Games.

Cependant, son dernier tweet sur les gens qui disent “ce n’est qu’un jeu” a suscité autant de tollé de la part des joueurs et même de ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo.

Fortnite: le tweet «ce n’est qu’un jeu» de Ninja

La célébrité Fortnite Ninja a publié un tweet le 18 février qui critiquait les gens qui disent avec condescendance “ce n’est qu’un jeu”.

CCN prétend que c’est la «chose la plus stupide» que Ninja ait jamais dite, tandis que d’autres ont proclamé qu’elle est «faible» et qu’elle montre pourquoi et comment les jeux continuent d’être inaccessibles.

En plus de ces remarques et perspectives ci-dessus, de nombreuses personnes sur Twitter continuent de se moquer et de fustiger le streamer Fortnite pour son point de vue.

Pour la défense de Ninja

Bien que je ne sois pas particulièrement intéressé par Ninja ou toute autre célébrité du jeu, le tweet du streamer Fortnite semble avoir causé beaucoup trop d’indignation.

La promotion de la rage des joueurs en tant que positif n’est pas idéale, surtout lorsqu’il a des enfants qui agacent probablement leurs parents avec d’innombrables crises de colère en jouant à Fortnite.

Cependant, dans le même temps, «ce n’est qu’un jeu» est une remarque condescendante qui peut être appliquée à de multiples formes de divertissement qui inquiètent même les adultes.

Le football (ou le soccer) est «juste un jeu» qui fait ressortir le pire absolu chez les gens en ligne et en personne (en particulier moi-même), tandis que les films et les émissions de télévision ne sont que des formes de divertissement qui provoquent d’énormes arguments en ligne.

La rage des joueurs ou les réactions de colère à toute forme de divertissement / sport témoignent de la passion. De plus, nous devons comprendre que Ninja joue à Fortnite pour vivre avec des millions de personnes qui regardent chacun de ses mouvements, donc on comprend pourquoi il a tendance à se mettre en colère.

Certains ont suggéré que Ninja dit aux enfants qu’il est normal de briser les claviers et de frapper les murs, mais son tweet ne le dit nulle part. Il ne dit à personne comment être en colère, il promeut simplement l’attitude selon laquelle vous ne devriez pas vous contenter de perdre et d’échouer.

Compte tenu de tout ce qui précède, nous n’approuvons pas la rage des joueurs et nous ne sommes pas entièrement d’accord avec le point de vue de Ninja.

«Lorsque vous cessez de vous mettre en colère après avoir perdu, vous avez perdu deux fois» est une proclamation avec laquelle il est facile d’être en désaccord, car la colère vous rend téméraire lorsque vous agissez et prenez des décisions. Cela signifie que la plupart des gens jouent sûrement mieux lorsqu’ils sont calmes et sans que de la vapeur ne sorte de leurs oreilles.

Cependant, bien que nous ne soyons pas entièrement d’accord avec les perspectives de Ninja, nous n’allons pas feindre l’indignation parce que ce n’est rien de plus qu’un point de vue et un modèle de comportement dont nous sommes tous coupables.

Tout le monde s’est fâché contre un jeu vidéo ou une autre forme de divertissement, donc c’est plus qu’un peu hypocrite de critiquer Ninja pour avoir fait la même chose.

Encore une fois, la promotion de la rage des joueurs comme étant saine n’est pas idéale, mais son sentiment à propos de «il y a toujours quelque chose à apprendre et toujours de la place pour l’amélioration» est un message positif qui a été encouragé par des dizaines de personnes à succès comme Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gens célèbres et prospères affirment avoir atteint leurs objectifs par la colère qui les a déterminés à devenir meilleurs.

La suggestion d’utiliser la colère pour devenir meilleur dans les jeux vidéo peut facilement être bafouée et la plupart suggèrent d’utiliser les conseils de Ninja pour des activités telles que le sport, mais le jeu est devenu un sport de compétition valant des millions. Vous n’avez pas besoin de colère pour devenir bon dans un jeu, ni perdre des matchs ne vous fait échouer, mais cela parle en tant que joueur occasionnel qui n’est pas intéressé par les jeux compétitifs ou la scène eSports qui peut emporter des millions de personnes.

En fin de compte, vous n’avez pas besoin d’aimer Ninja et sa vision de la vie pour le respecter comme quelqu’un qui n’est pas stupide. Il est loin d’être une personne stupide car il a réussi à se faire une vie incroyable en faisant quelque chose qu’il aime et aime.

Son tweet n’est pas adapté aux enfants, il est controversé et il aurait certes pu être mieux formulé, mais c’est aussi un point de vue qui a certains mérites. Ce n’est pas conçu pour encourager les enfants à jeter les jouets hors de la poussette lorsqu’ils perdent un match, c’est surtout un message de ne jamais s’installer et de toujours s’efforcer de s’améliorer. Et c’est une bonne attitude à adopter même si on parle de jeux vidéo.

Vous ne devriez pas devenir quelqu’un qui fait des caprices en jouant à des jeux vidéo, mais le message de toujours chercher à s’améliorer est une devise positive. Et c’est ce que vous devriez retenir du tweet de Ninja par opposition à la rage du joueur étant acceptable.

