Le Nintendo eShop est sous le feu du scandale de l’extraction de crypto-monnaie

Aujourd’hui, à la première heure du matin, le scandale a commencé à hanter le Nintendo Switch eShop après la situation étrange et mystérieuse que Cooking Mama: Cookstar a traversée, un jeu qui devait récemment faire ses débuts au format physique et numérique sur divers marchés, mais a disparu de la plateforme de distribution et sa circulation dans les magasins ont été plus que limitées. Le doute a provoqué diverses enquêtes à cet égard et de là est apparue une information suggérant une possible fraude avec les crypto-monnaies.

Tout a commencé il y a quelques jours avec l’étrange début et la retraite de Cooking Mama: Cookstar du Switch eShop, un acte qui a suscité de l’intérêt, car ce n’est pas quelque chose de commun, et qui a initialement suscité des doutes car il n’était pas certain des entreprises impliquées dans son développement et lancement. Comme le révèle un rapport IGN, la franchise Cooking Mama a été créée par le studio japonais Office Create, qui a ensuite changé son nom en Cooking Mama Ltd. Ensuite, la fuite de Cooking Mama: Cookstar l’année dernière a montré que le studio de développement C’était 1st Playable Productions, mais quelque temps plus tard, la publication avec la cote a disparu. Enfin, il y a quelques jours que le jeu a fait ses débuts, son écran d’accueil et sa couverture en version physique montraient Planet Entertainment en tant que créateur.

De là, de nombreux doutes ont été générés et cela a conduit à approfondir la raison du retrait du jeu de l’eShop et de la suspension apparente de la vente en édition physique. Là, certains fans ont donné le détail que le jeu, au cours de son processus de développement, a prétendu être le premier à utiliser une structure Blockchain, qui est liée aux crypto-monnaies.

C’est alors que les rumeurs ont commencé à circuler et au milieu de la disparition du jeu eShop, il s’est assuré qu’il exploitait les crypto-monnaies grâce au traitement CPU du Switch et grâce à la connexion Internet requise à tout moment. Le scandale a été rapide et les développeurs présumés, en l’occurrence 1st Playable Productions, ont révélé ce qui suit: “En tant que développeurs, nous pouvons dire avec certitude qu’il n’y a pas de crypto-monnaie ou de collecte de données ou de blockchain ou quoi que ce soit de suspect dans le code. Nintendo Switch c’est une plate-forme très sécurisée, sans aucun des problèmes de données et de confidentialité associés à certains jeux mobiles et PC. “

Enfin, au milieu des incertitudes concernant le manque de clarté quant à savoir qui a développé et distribué Cooking Mama: Cookstar, ainsi que l’absence d’un site officiel et de comptes de réseautage constamment actifs, un groupe de fans a examiné les fichiers numériques et le d’une version physique et a assuré qu’avant le lancement, le code a été supprimé du jeu qui comprenait des références à la blockchain et à la devise, ainsi que la nécessité d’être connecté tout le temps.

Jusqu’à présent, c’est apparemment ce qui a causé le problème de Cooking Mama: Cookstar sur eShop qui a finalement entraîné son retrait de la plate-forme et une nouvelle incertitude entourant ses débuts dans une version physique.

