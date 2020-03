Le Nintendo NY Store prend des mesures contre le coronavirus

Actuellement, le monde connaît l’un des pires moments des siècles, et c’est que COVID-19, ou plutôt connu sous le nom de coronavirus, paralyse notre vie. Ici en Espagne, nous sommes déjà en quarantaine, mais il y a des pays comme les États-Unis, dans lesquels le nombre de cas n’est pas aussi grand que dans le nôtre. Pour cette raison, bien que des mesures n’aient pas été prises aussi radicalement que dans notre pays, elles commencent à prendre d’autres mesures pour éviter la contagion.

Le Nintendo NY Store passe à l’action

Ces mesures ont atteint le Nintendo NY Store lui-même situé au Rockefeller Plaza à New York. Dans une déclaration sur leur compte Twitter officiel, ils ont mis la déclaration officielle. Des mesures seront prises depuis le 15 mars dernier, réduisant le nombre de personnes à l’intérieur du magasin, réduisant les heures d’ouverture, ainsi que suspendant tous les événements prévus pour éviter l’encombrement, donc s’il y a une prochaine Nintendo Directement, il n’y aura plus de monde et nous ne pourrons pas voir les réactions des utilisateurs que nous aimons tant. De même, les employés maintiendront leur hygiène personnelle et désinfecteront toutes les zones de la meilleure façon possible.

Ensuite, nous vous laissons avec la déclaration officielle:

#NintendoNYC pic.twitter.com/7FFUms7C1u

– Nintendo NY (@NintendoNYC) 14 mars 2020

Espérons que ces mesures suffisent à contenir le virus. Pendant ce temps, de NextN, nous serons comme toujours au pied du canyon pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde de Nintendo pour rendre la quarantaine plus agréable. Et vous savez déjà: #yomequedoencasa

