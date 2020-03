Le niveau 5 reconnaît avoir des difficultés avec le développement d’Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road

Le jeu anciennement Inazuma Eleven Ares devait initialement sortir à l’été 2018.

Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road, le jeu anciennement connu sous le nom deInazuma Eleven Ares, est le prochain épisode de la saga Inazuma pour PS4, Nintendo Switch, iOS et Android. Un titre qui en septembre, après de nombreux retards, a annoncé son lancement au Japon pour le printemps 2020. Il semble bien qu’enNiveau-5Ils ont des difficultés et ils ont confirmé quelque chose qui était prévisible:il y a des problèmes de développement.

Dans une récente déclaration via Twitter, et traduite par Gematsu, le président de Level-5 a fait un exercice de transparence en admettant publiquement quele développement du nouvel Inazuma Eleven est plus problématique que prévu: “Nous vous avons fait attendre longtemps avec Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road, mais comme on peut attendreavec le moteur et d’autres changements, nous sommes confrontés à des difficultésen développement “, a commenté le président Akihiro Hino.

Ci-dessous, le gestionnaire de niveau 5 le plus élevépromets de nouveaux détails bientôt, en plus de demander aux fans un certain temps pour terminer le jeu: “Pour avril, je voudrais annoncer nos plans sur certaines choses comme quand et comment nous allons aborder cela”, a commenté Hino, auquel il a ajouté “Veuillez nous donner un peu plus de temps“

Il convient de mentionner qu’Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road avait été initialement annoncé pour l’été 2018, sous le nom d’Inazuma Eleven Ares, pour subir plus tard un retard par rapport à l’hiver de cette année, un autre jusqu’à la mi-2019, et enfin son dernier , en septembre dernier. En attendant quelques nouvelles sur l’évolution du projet, voici la revue d’Inazuma Eleven GO Chrono Stones.

