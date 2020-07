Le nom de code Xbox «Édimbourg» apparaît

Par Rodolfo León

07/03/2020 16 h 59

Nous avons entendu parler de « Lockhart« Pendant un certain temps, le nom de code de la console La nouvelle génération la moins puissante de Microsoft porte peut-être le nom de la Xbox Series S. Mais maintenant, un autre nom de code est apparu: « Edinbourg. »

Naturellement, cela a suscité beaucoup de spéculations selon lesquelles Microsoft travaille sur une autre console pour la prochaine génération. La réalité est que nous n’avons aucune idée de ce que cela pourrait être. Ici vous pouvez voir la référence à Edinbourg:

D’autres mentions pour Lockhart sont dispersées dans le système d’exploitation Xbox One – y compris les outils de développement et plus encore. Augmente l’intérêt donné aux informations de @ XB1_HexDecimal. pic.twitter.com/sLFmp3XTi5

« Il y a plus de mentions de Lockhart dispersées dans le système d’exploitation Xbox One, y compris des outils de développement et plus encore. »