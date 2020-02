Le nom «Project A» de Riot Games dévoilé dans une marque britannique

Le projet A viendra tôt ou tard de Riot Games. Nous savons tous que le jeu ne s’appelle pas Project A et nous pourrions enfin connaître l’identité du jeu grâce à un remplissage de marque britannique.

Marque déposée «UK00003468347» déposée le 20 février 2020 par Riot Games, Inc pour «VALORANT». Le même propriétaire est également marqué comme possédant un certain nombre d’autres marques de commerce britanniques, notamment Mechs VS Minions, Forge of Champions, UKLC, Riot Games, Riot Forged, Ruined King: A League of Legends Story et maintenant Valorant.

Quelle preuve avons-nous?

Donc, en dehors de la marque de commerce, examinons d’autres informations.

Le compte Twitter “@PlayVALORANT” est apparu peu de temps avant la marque aux côtés des variantes de langue turque et française du compte, en utilisant respectivement _TR et _FR, bien que le compte français n’ait pas les mêmes détails que ses homologues anglais et turcs.

Nous avons également un compte Twitch sur https://www.twitch.tv/valorant, qui présente les mêmes graphismes que le compte Twitter.

Mais n’importe qui peut créer un compte Twitter, non? Exactement, c’est pourquoi certaines personnes ont décidé de faire une demande de réinitialisation de mot de passe sur le compte Twitter qui pourrait créer un lien vers une adresse @ Riotgames.com.

En ce moment, c’est à peu près tout ce que nous avons. Avec la nouvelle Team Fortress de Riot Games, rencontre CS: GO, rencontre Overwatch FPS qui se dirigera probablement en version bêta peu de temps avant la date de sortie de la rumeur en 2020, et fait le plein de fièvre dans le jeu. Nous soupçonnons que ces mesures concernant «Valorant» pourraient entraîner la chute de certaines informations assez rapidement.

Gardez un œil sur ESTNN pour des nouvelles sur les futures mises à jour du projet de Riot Games.