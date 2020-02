Le nombre d’abonnés Switch Online est désormais de 15 millions; améliorations à venir

Cela fait plus d’un an que Nintendo a introduit le service Switch Online. Il s’agit d’un service réseau basé sur un abonnement qui permet aux joueurs d’accéder au multijoueur en ligne et aux économies dans le cloud dans la majorité des jeux.

Par le biais d’un récent rapport du Nintendo Investor’s Briefing de janvier 2020, la société a révélé que le nombre actuel d’abonnés à Switch Online est de 15 millions de «comptes d’adhésion payants». Pour une console qui compte plus de 50 millions d’utilisateurs, cela signifie que beaucoup moins de la moitié de l’audience de Switch dispose d’un abonnement. Le président de Nintendo, Furukawa, le reconnaît clairement dans le rapport, et a mentionné que Nintendo “continuera à renforcer l’attrait du service pour apporter plus de fonctionnalités et plus de plaisir à Nintendo Switch”.

Au cours des 15 mois qui ont suivi son lancement, Switch Online n’a vraiment pas beaucoup progressé en termes de fonctionnalités. Il manque encore ce que de nombreux joueurs considèrent comme des fonctionnalités rudimentaires, comme un système de messagerie basé sur le système et des réalisations. De plus, contrairement aux abonnements réseau sur d’autres consoles, Switch Online n’a aucune incitation énorme à se joindre à d’autres que de jouer en ligne et de sauvegarder le cloud. PlayStation Plus et Xbox Live Gold proposent tous deux une poignée de jeux gratuits chaque mois. Nintendo, d’autre part, ne propose qu’une sélection de jeux NES et SNES gratuitement – et la sélection n’a pas été mise à jour depuis des mois.

Personnellement, je ne joue pas beaucoup en ligne sur Switch en dehors de quelques matchs de Rocket League de temps en temps. Mais il y a certainement des gens qui sont probablement intéressés à jouer mais qui ne veulent pas dépenser de l’argent. Il sera intéressant de voir ce que Nintendo a en réserve pour profiter aux utilisateurs existants et en attirer de nouveaux.