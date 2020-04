Le nouveau Battle Pass de Gwent vous permet de vous déguiser avec Geralt

Image: CD Projekt Rouge

Gwent a maintenant une passe de combat de 100 niveaux que les joueurs qui ont besoin d’un objectif peuvent travailler sur le broyage. Contrairement à n’importe quel combat, CD Projekt Red dit qu’il veut que Gwent raconte une histoire chaque saison.

“Au début de chaque semaine, un nouveau chapitre de l’histoire de Journey sera dévoilé”, écrit la société sur le site Web du jeu. «Pas n’importe quelle histoire, ça va, mais celle du sorceleur Geralt et du maître barde Dandelion, tous deux dans une aventure captivante! Il y a encore plus, car leur histoire est livrée avec son propre ensemble de quêtes qui, une fois terminées, stimuleront la progression de votre voyage. “

Le pass aura bien sûr une version gratuite et premium, cette dernière offrant aux joueurs des récompenses supplémentaires sous forme de produits cosmétiques et de vanité qu’ils pourront utiliser pour habiller leur avatar personnel de Geralt. Si tout cela est une façon élaborée de créer une spin-off Style Savvy, je suis à bord.

La nouvelle passe de combat vient avec le début d’une nouvelle saison Gwent et une mise à jour importante de l’équilibre du jeu, fixant l’économie de poudre de météorite et ajoutant de nouveaux mécanismes de carte.Bien que CD Projekt Red ait cessé de prendre en charge Gwent sur les consoles à la fin de l’année dernière, le free-to -jeu de jeu est maintenant disponible sur Android et iOS. Si vous ne l’avez pas déjà vérifié, c’est le moment idéal.

Qui sait si ce récit épisodique sera à la hauteur des histoires intéressantes de monstres de la semaine que les fans attendent des excellents livres de sorceleur, de la trilogie RPG en monde ouvert et de la série Netflix, mais c’est une idée intéressante au moins. Une tonne de jeux ont passé les deux dernières années à suivre l’exemple de Fortnite et à abandonner les boîtes à butin aléatoires en faveur de passes de combat dont les récompenses sont connues à l’avance. Cependant, la plupart se sentent comme des cartes de temps que vous perforez à chaque fois que vous jouez.

Peut-être que la version de Gwent récompensera les joueurs qui reviennent avec plus qu’un simple butin supplémentaire.

