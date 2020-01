Le nouveau “Body-Puzzle Platformer” Helheim Hassle apporte une nouvelle dose de fou à changer

Le développeur norvégien Perfectly Paranormal a annoncé que son nouveau jeu de plateforme puzzle Helheim Hassle se dirige vers Nintendo Switch “au début de cette année”.

Techniquement décrit comme un “jeu de plateforme de casse-tête”, celui-ci se situe dans le même univers que le dernier titre du studio, Manuel Samuel. Il semblerait que les manigances folles vues dans ce jeu se soient également rendues à Helheim Hassle, comme vous le découvrirez sans aucun doute dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus.

Vous incarnez Bjørn, un viking pacifiste qui déteste l’idée de mourir et d’aller à Valhalla … puis finit par mourir et se faire prendre à Valhalla. Oh cher. Lorsque Bjørn est ressuscité pour aider à une tâche pour le mystérieux Pesto, il voit un moyen de négocier sa sortie: en utilisant sa nouvelle capacité à détacher et à combiner les membres à volonté pour résoudre des énigmes difficiles et naviguer dans des niveaux difficiles.

Il y a 70 quêtes à compléter au total sur 14 niveaux, qui nécessitent tous l’utilisation de différents combos de parties du corps. Vous tomberez également sur des personnages comme des âmes divines, des fantômes d’ours, des dragons, des elfes, des nains et des gobelins à col bleu le long du chemin, alors attendez-vous à ce que la folie soit présente tout au long.

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte pour celui-ci, mais nous nous assurerons de garder un œil sur les nouvelles à mesure qu’elles arrivent. D’ici là, pourquoi ne pas partager vos premières réflexions avec nous dans les commentaires?

