le nouveau Call of Duty sera dévoilé dans Warzone

Selon une source fiable d’informations précédemment référencée par des sites tels que Eurogamer et Chronique des jeux vidéo, il Appel du devoir cette année serait montré dans Call of Duty: Warzone. Cela se fera par différentes mises à jour de la carte, qui commenceront à arriver avec le Cinquième saison.

Ils assurent que la carte de Verdansk Il sera mis à jour début août avec un train plein de butin qui couvrira toute la carte et qui comprendra des références au nouveau titre, en plus de la Stade aura enfin un intérieur. Ce type de rumeur a commencé en mai lorsque les utilisateurs ont signalé que les bunkers Warzone étaient un indicateur que le prochain match aurait lieu dans Guerre froide et serait connu comme Call of Duty: Black Ops Cold War.

Quel que soit votre nom Activision décider pour le prochain épisode de la populaire franchise FPS, il ne fait aucun doute que Warzone Cela jouera un rôle important dans votre divulgation. Pour l’instant, nous devrons attendre le mois prochain pour savoir ce que l’avenir de Appel du devoir.

La source: VGC