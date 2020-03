Le nouveau «Call of Duty» serait un redémarrage de «Black Ops»

Malgré la popularité de Call of Duty: Modern Warfare et le récent lancement de Call of Duty: Warzone, Activision se prépare à présenter un nouveau titre de la franchise à succès. Si nous tenons compte de votre calendrier des années précédentes, l’annonce se fera sûrement entre avril et mai. Heureusement, il ne sera pas nécessaire d’attendre l’information, car la chaîne YouTube The Gaming Revolution a divulgué le premiers détails de la nouvelle livraison.

Comme mentionné dans le support susmentionné, le titre est en charge de Treyarch; en interne, il est connu sous le nom de Projet Zeus et ce serait un redémarrage de la saga Black Ops. Cependant, le redémarrage ne serait pas complet, car des personnages comme Alex Mason et le sergent Frank Woods reviendraient être les protagonistes de l’aventure. De plus, le récit suivrait les étapes des premiers titres, c’est-à-dire qu’il serait basé sur des événements liés à la Guerre du Vietnam et guerre froide.

Un autre point intéressant est que l’histoire serait racontée sous trois angles différents: celle des États-Unis, celle du Sud-Vietnam et celle du Viet Cong. L’objectif de Treyarch, selon The Gaming Revolution, est d’offrir une campagne réaliste à la fois dans les événements et dans le gameplay. Il y aurait plusieurs scènes assez choquantes pour les joueurs, y compris un interrogatoire. On ne sait pas si ce dernier sera interactif.

Comme Modern Warfare, le redémarrage de Black Ops raconterait son histoire sous trois angles,

Techniquement parlant, le redémarrage de Black Ops il serait développé avec le même moteur graphique de Call of Duty: Modern Warfare, tirant peut-être parti des technologies offertes par les consoles de prochaine génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Le multijoueur offrirait toutes sortes de variantes; Une modalité à grande échelle est mentionnée avec 2 équipes de 32 joueurs face à face sur une grande carte. Si vous avez joué à Modern Warfare, vous vous souvenez sûrement de la guerre au sol.

Bien sûr, le redémarrage adopterait la Format saisonnier et Battle Pass dans votre multijoueur, qui assurera le lancement gratuit de nouvelles cartes et modes de jeu à l’avenir. Si les informations fournies par les médias le rendaient finalement concret, Activision reproduirait la même stratégie qu’il a suivie avec Modern Warfare. Ce dernier a également connu un redémarrage l’année précédente, mais sans renoncer aux personnages qui ont fait triompher la trilogie originale.

