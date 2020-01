Le nouveau Challenger Byleth est ajouté à la peinture murale Super Smash Bros.

L’annonce d’hier et la révélation de Super Smash Bros.UltimateLe Challenger # 5 a complété la première série de combattants DLC ajoutés au crossover brawler de Nintendo. Bien que l’opinion sur Fire Emblem: Trois maisons“ Byleth semble être assez mélangé, il rejoint une énorme liste de combattants de tout le spectre des jeux vidéo. Naturellement, il s’est également trouvé une place dans la fresque épique qui est régulièrement mise à jour avec chaque goutte de DLC. Vous l’avez déjà vu ci-dessus?

Comme l’a révélé d’abord le compte Twitter officiel japonais Smash Bros., Byleth se glisse juste derrière Metal Gear Solid‘s Snake et à gauche de combattant de ruec’est Ken:

参 戦 フ ァ イ タ ー は つ い に 80 種類 に!

シ リ ー ズ の 垣 根 を 超 え た 史上 最大 規模 の お 祭 り 、 こ れ よ り 延長 戦 に 突入 し ま す!

今後 、 ど ん な フ ァ イ タ ー が 追加 さ れ る の か お 楽 し み に! # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/4p3xMNpoBi— 大 乱 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー January January January January January

La murale a depuis été mise à jour sur le site de US Smash Bros. Alors que six autres combattants devraient être libérés au cours des deux prochaines années, il reste encore beaucoup à combler, vous devrez donc vous abstenir de faire de ce papier peint et de le coller dans votre salon, sauf si vous souhaitez ajouter les nouveaux arrivants. car ils sont annoncés périodiquement jusqu’en décembre 2021.

Byleth sera libéré dans le jeu le 28 janvier, après quoi nous pouvons probablement nous attendre à un nouveau combattant tous les quatre mois environ. Nintendo, hein? Ils sont sûrs de garder le ballon en mouvement avec celui-ci.

