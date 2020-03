Le nouveau clip de The Rise of Skywalker met en évidence le combat épique entre Kylo et Rey

Un peu avant le lancement à domicile de Star Wars: The Rise of Skywalker, Lucasfilm et Disney ont publié des vidéos de haute qualité de Épisode IX donnant aux fans la chance de revivre certaines de leurs scènes préférées sans avoir à aller à un enregistrement non officiel. L’un d’eux est la confrontation épique entre Rey et Kylo Ren alors qu’ils se battent dans les restes abandonnés du Étoile de la mort II

Les fans qui cherchaient de nouvelles informations sur certains des événements qui se produisent dans le film ont trouvé des réponses surprenantes dans la romanisation de La montée de Skywalker, qui comprend quelques révélations brillantes, telles que le fait que le Empereur Palpatine C’est vraiment un clone. Ils ont également trouvé certains éléments qui auraient été dans le film, mais il s’avère maintenant qu’ils n’étaient pas tout à fait vrais, comme l’apparition de Ben Solo Comme un fantôme de force

Source: JoBlo Movie Trailers

