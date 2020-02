Le nouveau colosse est une connerie

Dans le premier niveau de Wolfenstein II: The New Colossus en 2017, un B.J.Blazkowicz gravement blessé navigue sur un sous-marin allemand capturé dans un fauteuil roulant branlant. Ayant passé un an et demi confiné dans un fauteuil roulant, j’ai quelques réflexions sur la séquence. Pour commencer, c’est de la merde totale.

Je ne suis en aucun cas un expert en fauteuil roulant, n’ayant été paralysé de la poitrine que depuis mars 2018, mais je pense que j’ai certainement suffisamment d’expérience à mon actif pour valider les grimaces, les tremblements de tête et les rires du ventre du fauteuil roulant Wolfenstein l’expérience suscite de ma personne. Je comprends également que la séquence n’a pas été créée avec précision. Ce n’est pas une simulation. Dans une présentation sur scène en 2017, le producteur exécutif de Machinegames, Jerk Gustafsson, a déclaré que la clé pour rendre la séquence divertissante était de donner au joueur la même liberté que lorsqu’il était debout, ce qui n’est pas du tout comme être en fauteuil roulant. Il est également décrit comme «intuitif», ce qui est hilarant.

Mes problèmes commencent quelques instants après le réveil de B.J. Tout d’abord, il s’agit d’un homme au lit depuis cinq mois. Après ma dissection aortique en mars 2018, je me suis réveillée dans un lit d’hôpital à la mi-avril et je pouvais à peine bouger les bras et les doigts. Il a fallu un bon mois pour rétablir une bonne amplitude de mouvement. B.J. saute sur ses pieds si vite qu’il ne se rend compte que ses jambes ne fonctionnent pas tant qu’il n’est pas debout.

Ses muscles ne sont pas atrophiés, il n’est connecté à aucun appareil médical. Il fait juste la sieste depuis un moment. Très bien, je laisserai tout cela passer. Il s’agit de fauteuils roulants, pas de héros de jeux vidéo surhumains qui continuent de camper après que des pourcentages importants de leurs intestins ont été enlevés.

Alors B.J. monte dans son fauteuil roulant dramatiquement placé. Sa perspective change. Nous voyons des roues, nous voyons des genoux. C’est une perspective nouvelle, du moins pour la plupart des gens. Pour les utilisateurs de fauteuils roulants, c’est ainsi. Ma course principale est une énorme bête électrique d’un fauteuil motorisé, mais j’ai été dans un manuel, et ça ressemble beaucoup à ça.

Si j’étais B.J. Blazkowicz dans cette situation, je mourrais dans la première pièce.

Il s’agit d’une porte surélevée de forme ovale. Il est à plusieurs centimètres du sol. Les côtés gauche et droit, où les roues du fauteuil roulant doivent aller, sont encore plus élevés. Mon fauteuil roulant électrique ne franchirait pas cette lèvre. Dans un manuel, je pourrais finir avec quelqu’un qui me pousse. Je survivrais probablement pendant un certain temps, armé d’une mitrailleuse et de l’élément de surprise, mais finalement je serais un homme mort dans un fauteuil roulant assis devant cette porte. Ce n’est pas amusant.

Imaginons que je sois sorti de chez moi. Dans un élan d’instinct de survie, je me lance dans le couloir. Le couloir est rempli d’un nombre croissant de cadavres.

Lorsque je navigue dans ma propre maison, peuplée de gens qui savent et qui se soucient peut-être que je suis en fauteuil roulant et qui ont besoin de marge de manœuvre, ma chaise se prend à tout. Sangles de sac à dos. Câbles de charge. Des chaussures. Contrôleurs de jeu (* crunch *). Une fois, je me suis emmêlé dans les câbles de deux aspirateurs différents en une journée. POURQUOI AVONS-NOUS DEUX ASPIRATEURS DIFFÉRENTS DANS UNE PIÈCE?

Aucun de ces obstacles n’est un cadavre sanglant, mais ils m’arrêtent tout de même. Faire rouler un fauteuil roulant sur des corps froissés et des armes à feu jetées n’est pas une chose que je pourrais faire. Je veux dire, je pourrais le supporter, si c’était possible, mais ce n’est pas le cas. Au mieux, je pouvais utiliser la chaise pour pousser les corps sur les côtés afin de pouvoir accéder à la prochaine porte infranchissable.

La séquence entière est absurde, ce qui signifie qu’elle est à la maison dans un jeu Wolfenstein. C’est un peu amusant de se déplacer en tirant sur les nazis assis. C’est aussi fantaisiste que cela puisse être, je ne peux m’empêcher de rêver de la liberté ridicule dont jouit B.J. en fauteuil roulant. Je suis plus qu’un peu jaloux de la combinaison de puissance qu’il peut porter à la fin de la séquence.

Cela dit…

… hahahaha non.

.