Le nouveau contrôle PlayStation pourrait inclure une fonctionnalité sans précédent sur les consoles

Les détails que nous connaissons sur les nouvelles consoles sont rares, en particulier sur la PlayStation 5. Des quelques informations sur les fonctions possibles qui circulent sur son nouveau contrôle, nous les avons apprises grâce aux brevets et aujourd’hui, une de plus s’ajoute au registre et suggère que la prochaine Les modèles DualShock pourraient avoir une fonctionnalité très nouvelle que les utilisateurs apprécieront sûrement.

Aujourd’hui, un brevet a été publié sur la page de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui montre une fonctionnalité liée aux commandes des consoles PlayStation. Le document détaille une méthode intéressante de chargement pour les modèles DualShock. L’appareil serait un «adaptateur de charge sans fil avec des boutons pour le contrôle du jeu sur ordinateur» et réaliserait le rêve de recharger le contrôle sans fil et de continuer à jouer.

Pour illustrer son fonctionnement, il est fait référence à un DualShock 4, le modèle actuel du contrôle PlayStation. Selon la description, le système consisterait en un adaptateur avec une connexion inductive (sans fil) à une base de charge qui sera connectée au courant électrique. De cette façon, l’appareil, qui aurait une communication sans fil avec la norme Qi, pourrait être assemblé manuellement à l’arrière de la commande et permettrait «de relier l’adaptateur à la base de charge pour fournir une puissance de charge via l’adaptateur à la batterie» à travers la base, permettant ainsi à la commande de se recharger à distance sans fil.

«Dans un autre aspect, le dispositif de charge sans fil qui peut être soumis à une commande de jeu informatique peut être couplé par induction à une base de charge pour recharger sans fil une batterie dans la commande. L’adaptateur peut également inclure une ou plusieurs clés qui ressemblent aux touches respectives du contrôle afin qu’un joueur puisse retirer l’adaptateur avec le contrôle de la base de chargement, garder l’adaptateur avec le contrôle et utiliser à la fois les boutons et les boutons. de l’adaptateur pour contrôler un jeu informatique », lit-on dans une partie de la description du brevet.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela profitera à tous les joueurs dont les sessions de jeu sont très longues, car ils peuvent jouer sans se soucier du niveau de batterie de leur contrôle, ce qui pourrait d’ailleurs être affiché via l’adaptateur. Nous vous laissons avec quelques images qui font partie du brevet.

Schéma du système de charge sans fil (Image: OMPI)

Voici à quoi ressembleraient les boutons supplémentaires (Image: OMPI)

La recharge sans fil pourrait-elle être une fonction de la PlayStation 5?

Certes, il est très prématuré d’y penser. Nous disons cela parce que, bien que Sony s’intéresse à des fonctionnalités telles que celle-ci et à la détection de la sueur pour ses commandes, la vérité est qu’il a très peu mentionné les fonctions qu’il implémentera dans PlayStation 5 et dont nous avons parlé n’ont pas été confirmées . De plus, il faut dire que ces brevets sont souvent des tentatives des entreprises de protéger leurs idées qui deviennent parfois une réalité et sur d’autres ils ne sont que déposés.

En d’autres termes, on ne sait pas si Sony travaille activement au développement de ces fonctionnalités, nous devrons donc attendre la révélation complète du contrôle de la PlayStation 5, qui serait le DualShock 5.

Que pensez-vous de cette fonction? Souhaitez-vous que le DualShock 5 ait cette nouveauté? Dites-le nous dans les commentaires.

Selon un autre brevet, comme nous vous l’avons dit, Sony pourrait travailler sur des capteurs qui permettent non seulement d’enregistrer la transpiration entre les mains des joueurs, mais aussi la fréquence cardiaque. Récemment, un autre document a également été enregistré indiquant que les commandes pourraient avoir plus de boutons. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux brevets PlayStation 5 et Sony si vous consultez cette page.

