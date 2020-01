Le nouveau développeur de Super Lucky’s Tale licencie un nombre important d’employés

Ludique, la société derrière New Super Lucky’s Tale, a licencié un nombre important de ses employés.

La société a déclaré avoir pris «des risques importants» pour croître en 2012 et, pour aller de l’avant, elle mettra en œuvre un «modèle de production plus rationalisé».

Playful’s Paul et Katy Drake Bettner ont ceci à dire:

«Nous avons vraiment le cœur brisé de nous séparer de bon nombre de nos amis et collègues. Ce sont des gens qui ont investi leur cœur dans chaque jeu créé par Playful, qui nous ont soutenus et nous ont soutenus à chaque étape du processus, et ont vraiment fait de ce studio ce qu’il est aujourd’hui. Nous travaillerons en étroite collaboration avec chaque personne touchée par cette transition pour l’aider à progresser. »

